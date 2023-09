Unichristus mantém nota máxima após recredenciamento no Ministério da Educação

O Centro Universitário Christus (Unichristus) alcançou novamente, sete anos após a última avaliação, o conceito máximo em excelência pelo Ministério da Educação (MEC). A nota 5 conquistada traduz o alto nível da instituição e de seus cursos, que são referência para as demais organizações de educação do país.

O conceito institucional oferecido pelo MEC é um importante termômetro da qualidade de ensino das instituições de ensino superior, com notas que vão de 1 a 5. Para manter esse conceito, o processo de recredenciamento envolve uma análise criteriosa de diversos aspectos da instituição, como infraestrutura, corpo docente, corpo discente, corpo técnico-administrativo, projetos pedagógicos dos cursos, recursos didáticos, entre outros.

Com o resultado, a Unichristus se mantém em destaque no ensino superior obtendo a nota máxima. “Somos comprometidos em oferecer uma educação de alto nível, preparando nossos alunos para enfrentar os desafios do mundo moderno. A nota 5 no MEC é mais um testemunho do nosso compromisso em fornecer uma educação que transforma e impacta positivamente a nossa sociedade”, comemora o reitor, José Rocha.