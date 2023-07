Unichristus é melhor centro universitário do Brasil em ranking internacional pela terceira vez consecutiva

O ranking internacional "Latin America University Rankings" da Times Higher Education (THE) coloca a Unichristus como o melhor centro universitário do Brasil. A lista de 2023, da qual a Unichristus faz parte, inclui 197 instituições, de 13 países

O Centro Universitário Christus (Unichristus), consta, pela terceira vez consecutiva, dentre as melhores instituições de ensino superior, de acordo com o ranking internacional “Latin America University Rankings” da Times Higher Education (THE).

O ranking, que coloca a Unichristus como o melhor Centro Universitário do Brasil, classifica as universidades e centros universitários da América Latina e Caribe, a partir de 13 rigorosos indicadores de desempenho atrelados à ensino, pesquisa e transferência de conhecimento, na perspectiva internacional. A lista de 2023, da qual a Unichristus faz parte, inclui 197 instituições, de 13 países. O Brasil é o país mais representado na classificação, com 65 instituições.

A Times Higher Education (THE) é uma revista inglesa afiliada ao jornal The Times, que publica notícias e artigos referentes à educação superior. Anualmente, a THE elabora um conjunto de rankings considerado um dos mais abrangentes, equilibrados e confiáveis do mundo.

“Constar na lista é celebrar as boas práticas que adotamos em ensino, pesquisa e extensão e que nos colocam, inclusive, bem ranqueados em outras classificações, como a do Ministério da Educação”, afirma o professor Doutor e reitor da Unichristus, José Rocha. Segundo o Mec, a Unichristus figura como a terceira melhor graduação do Nordeste e a melhor graduação do Estado entre centros universitários e universidades públicas e privadas.