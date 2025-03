UniAteneu lança Curso de Odontologia na unidade Harmony – Bezerra de Menezes

Nos seus mais de 20 anos de existência, o Centro Universitário Ateneu (UniAteneu) tem formado profissionais de destaque no mercado de trabalho em diversas áreas do conhecimento. Para isso, investir em tecnologia e excelência no ensino tem sido um dos diferenciais da UniAteneu para todos os cursos de graduação, técnicos e de pós-graduação, sejam presenciais ou a distância (EaD). Após autorização do Ministério da Educação (MEC) em fevereiro deste ano, a UniAteneu passou a ofertar o Curso de Odontologia na unidade acadêmica Harmony – Bezerra de Menezes, que conta com uma infraestrutura de laboratórios modernizada e um corpo docente qualificado, garantindo uma formação de qualidade aos alunos do início ao fim do curso.



Os laboratórios didáticos de formação básica e específica foram projetados para atender plenamente às Diretrizes Curriculares Nacionais e às exigências do MEC, para a aplicação de ensino e pesquisa com os recursos tecnológicos adequados para cada ambiente. Eles oferecem aos discentes um ambiente completo para o desenvolvimento de habilidades técnicas e científicas, visando a melhor preparação profissional do futuro cirurgião-dentista. Além disso, cada espaço foi projetado para garantir acessibilidade, conforto e funcionalidade, proporcionando uma experiência de aprendizado inovadora e integrada.