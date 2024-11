Anuário Datafolha aponta a UniAteneu como centro universitário de referência

A UniAteneu tem se destacado como uma das três instituições de ensino superior de maior representatividade na sociedade cearense, juntamente à Unifor e à UFC, segundo pesquisa do Anuário Datafolha Top of Mind 2024-2025

Em pesquisa do Anuário Datafolha Top of Mind 2024-2025, publicada pelo Anuário do Ceará, no mês de julho deste ano, na categoria “Faculdade”, o Centro Universitário Ateneu (UniAteneu) aparece como o centro universitário mais lembrado pelos cearenses, com um percentual de 7,3%, o que confirma a sua credibilidade no ensino superior no estado do Ceará.

No ranking geral, a UniAteneu ficou na terceira posição como a instituição de ensino superior (IES) mais citada pelos entrevistados. Em primeiro lugar, ficou a Universidade de Fortaleza (Unifor), com 19,2%; e, na segunda colocação, a Universidade Federal do Ceará (UFC), com 12,9%.