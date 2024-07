UNI7 recebe Selo de Qualidade OAB Recomenda

Pela terceira vez consecutiva, o Centro Universitário foi reconhecido pela OAB com o Selo. Instituição está entre as melhores do Brasil na oferta de ensino jurídico.

A UNI7 - Centro Universitário 7 de Setembro foi reconhecido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) com o Selo de Qualidade OAB Recomenda, que atesta a qualidade do ensino jurídico ofertado, conforme critérios estabelecidos pela OAB. Com a honraria, recebida pelo UNI7 pela terceira vez consecutiva, a Instituição de Ensino Superior (IES) está posicionada entre as mais bem avaliadas do Brasil neste quesito.

A entrega do Selo ocorreu durante cerimônia da 8ª edição do evento, intitulado “O Fortalecimento da Advocacia Brasileira a partir do Ensino Jurídico de Excelência”, no dia 19 de junho, às 16h, no Conselho Federal da OAB, em Brasília.

"Este reconhecimento da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), é um testemunho da excelência acadêmica e do compromisso de nossa instituição na formação de profissionais do Direito. O selo ‘OAB Recomenda’ é um indicativo que nossos métodos de ensino proporcionam uma educação jurídica de altíssima qualidade. Agradecemos profundamente a todos que contribuíram para esta conquista e reafirmamos nosso compromisso em continuar oferecendo uma formação de excelência", afirma Maria Amelia, coordenadora nacional dos cursos de Direito da Ser Educacional.