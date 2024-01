UNI7 aprova 38% dos alunos da instituição que fizeram o exame da OAB

O Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7) teve um índice de aprovação de 38,14% entre os alunos da instituição que participaram da 37ª edição do Exame de Ordem da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A taxa dá sequência à tradição do UNI7 de se destacar entre as instituições privadas com melhores resultados no teste.

Foi a partir desse legado que o Centro pôde conquistar o Selo de Qualidade OAB Recomenda, reconhecimento que atesta a qualidade do ensino na instituição. A certificação faz parte da luta da Ordem contra a criação e a ampliação irresponsáveis de cursos de Direito.

Em busca de promover uma abordagem inovadora e o foco na formação integral dos futuros profissionais do Direito, a UNI7 desenvolve aulões, palestras, júris simulados e diversas atividades que abrangem todas as áreas do Direito. O objetivo é proporcionar aos estudantes uma formação robusta e alinhada às demandas do mercado.