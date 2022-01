Saiba como começar a empreender com apenas R$ 200

Por volta das 14 horas de uma quarta-feira, Jessyane Brito, 29, atende o telefone. Ela pede pra repórter do O POVO retornar após as 17h, até lá, ela “está no emprego” que começa às 8h. Consultora da Tupperware há cinco anos, ela concilia as vendas dos produtos para casa com o emprego formal de assistente administrativa, em Itapajé (CE). Depois das 17h até às 20 horas e aos fins de semana, ela se dedica ao empreendedorismo com a Tupperware. Assim, com praticamente metade do tempo dedicado à venda direta, dobra a renda mensal.

“Eu entrei na Tupperware com dúvidas se conseguiria vender os produtos. Mas decidi que iria vender de todo jeito. Comecei a fazer demonstração dos produtos nas minhas redes sociais. Cada vez que eu mostrava como usar algo, vendia. Criei um grupo de whatsapp e hoje vendo cerca de R$ 8 mil por mês”, conta Jessyane. E ela comemora outros ganhos. Em agosto de 2021 subiu no plano de carreira da Tupperware, é hoje líder de uma equipe de 10 consultoras ativas (aquelas que todo mês fazem pedidos), por isso, sua renda mensal também cresceu, já que acumula o ganho pelo resultado do time que ela mesma recrutou e também é premiada por isso.

Mesmo comemorando o crescente resultado, neste janeiro viu as próprias vendas e da equipe diminuírem. Foi quando teve a ideia de negociar com uma gráfica e vendeu garrafas Tupperware personalizadas com o nome do cliente. As compras para lancheira escolar foram um sucesso. “Me sinto uma empreendedora, eu amo o empreendedorismo. Hoje eu reconheço que todo mundo tem interesse em Tupperware. O custo benefício compensa, são produtos com garantia de 10 anos. São seguros para aquecer, conservam muito mais os alimentos. Depois que você conquista o cliente, ele quer todas as peças”, garante.

Jessyane Brito concilia o empreendedorismo da Tupperware com o emprego de assistente administrativa (Foto: Divulgação)



Com uns bons anos a mais de experiência com a Tupperware, Erika Norjosa, 44, conquistou o cargo de empresária da marca. No plano de carreira da Tupperware, é possível começar com um pedido mínimo de R$ 200 de produtos da vitrine. Além da da venda direta, a oportunidade é formar uma equipe de mais consultoras para alcançar mais clientes e ampliar os ganhos. Esse processo de recrutamento, forma uma líder. E quando você passa a transformar as consultoras recrutadas por você em líderes, você se torna empresária. É essa a trajetória de carreira da Erika, que deixou o trabalho de enfermeira para comandar a venda de Tupperware em toda região do Maciço de Baturité, Pacatuba, Guaiuba e Maranguape. “Com o plano de carreira da Tupperware você acumula ganhos. Tenho 1.600 mulheres na equipe total, são 37 equipes. Cada consultora iniciante, em média, vende R$ 700 por mês”, conta Erika, que comemora. “Durante os 12 anos de Tupperware, eu sempre cresci. Com premiações por metas batidas já conheci oito países e quase o Brasil todo. Hoje, 100% da minha renda familiar é da Tupperware, trouxe meu marido para trabalhar comigo, temos casa própria, carro, moto, tudo com dinheiro do empreendedorismo da Tupperware.”

Foi fácil? Nunca é. Erika conta que começou a prosperar quando foi demitida do cargo de enfermeira em um hospital. Só conseguia recolocações pelo salário de R$ 2.500, tinha um filho de dois anos. “Eu foquei 100% na Tupperware. Colocava meu filho no ônibus e ia panfletar, conversar com as pessoas. O meu foco era o recrutamento. Queria criar a minha equipe. Em seis meses, cheguei a um faturamento mensal de R$ 60 mil, com meu time. Recrutei 70 pessoas.”

Estar com a família, conciliar interesses pessoais com a vida profissional é outra vantagem de ser uma empreendedora Tupperware. Antes de contar sua história ao O POVO, Erika assistia a um dos treinamentos da empresa ao vivo pelo YouTube fazendo esteira, em casa. Muitas vezes as pessoas acham que não terão agenda, mas Erika ensina: “À noite você pega duas ou uma hora para se dedicar a vender ou recrutar, no sábado de 8h ao meio-dia. Você consegue vender e recrutar. Hoje, eu consigo fazer meu horário, incluir minha família na programação do meu trabalho.”

Você pode estar se perguntando: mas será que eu consigo vender? “É natural ter medo de ser empreendedora, nós não somos criadas para empreender, mas na Tupperware o investimento é quase zero. Você pode entrar só com a venda feita. Tem o desconto a partir de 26,5% e a lucratividade vai até 100%, em forma premiação”, conta Erika.

Além disso, a consultora recebe de quatro em quatro semanas uma nova revista com vitrine de ofertas trabalhadas para diferentes tickets de compra, e diversidade de usos, modelos e finalidades. Ainda tem acesso a materiais de disparo de whatsapp, treinamentos de estratégias de venda e desenvolvimento pessoal online e gratuitos semanais.

“A Tupperware é uma empresa de venda direta diferente de todas as outras do mercado porque ela é humana. Valorizamos o reconhecimento da força de venda. Temos como missão esclarecer, educar e encorajar a equipe. Trabalhamos com premiações e crescimento profissional, por isso, falamos que a lucratividade é maior do que 100%. Quem entra na Tupperware realiza sonhos. Até os sonhos que não sabia que existiam”, conta Ana Flávia Menezes, diretora comercial da Distribuidora Ciranda-Tupperware.

Erika Norjosa comanda 37 equipes de consultoras Tupperware (Foto: divulgação)



Entenda o lucro Tupperware:

-1 Eco Tupper Plus 2litros custa R$ 97,50

-Você compra por R$ 71, 95 (26,5% de desconto na compra)

-Ao vender no mínimo 1 Eco Tupper Plus 2L por dia durante 22 dias (um mês) você tem um lucro de pelo menos R$ 570, 90

