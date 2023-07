Do mercado de trabalho formal para o empreendedorismo

Em 2022, o número de brasileiros no regime CLT ou formalizados no serviço doméstico encolheu para menos de 40% dos trabalhadores no setor privado. Já o número de trabalhadores por conta própria ou sem carteira aumentou em 6,3 milhões, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). Muitos desses novos negócios surgiram por necessidade, pela falta de oportunidade no mercado formal. Mas muitos pequenos negócios surgem também da vontade de empreender - a exemplo dos negócios cearenses agraciados pelo Troféu Empreender 2022 na categoria Microempreendedor Individual. Confira três dessas histórias:



Espaço Adriana Cavalcante

Com uma fachada rosa, o negócio de Adriana Cavalcante não passa despercebido em uma das esquinas do bairro Sapiranga. Especialista em depilação, design de sobrancelhas e micropigmentação, a empreendedora está na área há mais de 20 anos.

Tudo começou quando ela foi trabalhar como faxineira em um salão de beleza da Capital. Quase que instantaneamente ela foi fisgada pelo mundo da beleza: “Eu olhava e via aquelas mulheres que saíam de lá tão felizes, tão satisfeitas, que eu queria também fazer parte daquele universo ali, de transformar vidas, de transformar mulheres. Foi quando eu pedi uma oportunidade à dona do salão e ela me deu. Dali eu fui me especializando e crescendo na profissão”, conta Adriana.

Muitos cursos depois, Adriana decidiu focar na área que é sua especialidade. Foi aí que ela enxergou no seu bairro uma lacuna: faltavam salões com serviços diferenciados. Então ela resolveu levar essa inovação para a Sapiranga e abriu o Espaço Adriana Cavalcante, o primeiro a oferecer serviços como micropigmentação, sobrancelha de henna e outros. Alugou um espaço e fez o maior sucesso.

Criou os filhos neste universo, tanto que hoje todos trabalham na área da beleza – um na barbearia e outra no segmento de maquiagem e noivas. Mas aí veio a pandemia e o Espaço fechou. Adriana voltou a trabalhar em salões, mas a ideia de voltar para algo seu, nunca lhe saiu da cabeça. E trabalhou com foco nessa visão: abrir novamente o seu negócio.

Em 2022, ela realizou novamente esse sonho. Um pontinho rosa numa esquina do bairro Sapiranga virou o novo espaço Adriana Cavalcante. Bem menor no tamanho, mas não na vontade de crescer. E por toda essa luta e superação, Adriana foi uma das agraciadas pelo Troféu Empreender 2022, na categoria Microempreendedor Individual.

Espetinho da Ju

Juliana foi uma das beneficiadas do Projeto Meu Carrinho Empreendedor, da Prefeitura de Fortaleza Crédito: Anderson Gama

Final de tarde e o cheiro de churrasquinho invade as imediações do entroncamento das ruas João Cordeiro com Padre Climério, no bairro Praia de Iracema. Na esquina está Juliana Vieira, mais conhecida pelo nome do seu negócio: Espetinho da Ju. A empreendedora acorda às 7h e logo cedo já está no supermercado para comprar os insumos – carne, frango e temperos – , que resultarão nos famosos espetinhos, que há que cerca de 10 anos compõem a renda familiar da empreendedora.

O pequeno negócio começou quando Juliana e o marido decidiram que já não valia mais a pena trabalhar "para os outros". “Meu marido já trabalhava como passador de carne em uma grande churrascaria. Foi aí que surgiu a ideia de colocar um espetinho na Praia de Iracema”, conta Juliana.

Com o tempo, a propaganda boca a boca foi levando para mais longe a fama do espetinho. “No início, a gente começou com 20 espetinhos. Depois aumentamos para 50, depois para 100 e hoje a gente faz em torno de 300 espetinhos no final de semana”, comemora.

Juliana hoje, além do marido, conta com a ajuda de um funcionário contratado para dar conta das demandas aos finais de semana. Cada espetinho custa R$ 10. Juliana foi uma das beneficiadas do Projeto Meu Carrinho Empreendedor, da Prefeitura de Fortaleza, através do qual recebeu capacitação sobre gestão empresarial, precificação e um novo carrinho para assar e vender seus espetinhos. Ju ressalta ainda que o grande diferencial do seu negócio, é a qualidade dos insumos e sua receitinha secreta, “que deixa os espetinhos ainda mais deliciosos”, como ela faz questão de enfatizar.

Meu Eco

Brunna comanda a Meu Eco, marca focada em cosméticos naturais veganos e sustentáveis Crédito: Anderson Gama

Quem entra na Casa Azû, no bairro Benfica, logo sente um cheirinho que circunda o ambiente. É nos fundos da antiga e charmosa casinha, que abriga diversas pequenas marcas cearenses, que a química Brunna Angélica desenvolve os produtos da Meu Eco.

A marca, focada em cosméticos naturais veganos e sustentáveis, nasceu em 2019, no último mês do mestrado da empreendedora, que sonhava em desenvolver uma marca que aliasse sua vontade de ter um negócio à preservação do meio ambiente. Das páginas de sua dissertação para a vida real, a ideia que norteou o trabalho de conclusão do mestrado se transformou em seu meio de vida.

Foi quando Brunna abriu os olhos pela primeira vez para o crescente mercado de clean beauty ou, no bom português, beleza limpa. A ideia, à la Bela Gil, é rejeitar produtos sintéticos e substituí-los por ativos naturais, orgânicos, veganos e extraídos da natureza de forma sustentável.

“Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu sou muito focada naquilo que eu quero, então quando a marca nasceu em 2019 eu sonhava já com uma marca grande. Hoje, a gente ainda é um bebê, mas a gente vai ser grande”, projeta uma Brunna sorridente. A Meu Eco hoje tem uma cartela de produtos diversificada e o foco da Brunna está lá no futuro. Futuro que a empreendedora prospecta não ser tão distante.

Troféu Empreender

Em comum, esses empreendedores integram a lista de negócios cearenses agraciados pelo Troféu Empreender 2022, que reconhece e incentiva o trabalho e a potência de empreendedores enquadrados na Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa, que tenham se destacado por sua atuação mercadológica, gestão sustentável, inovação, competitividade e relacionamento institucional. São pequenos negócios que tem grande importância não só para a economia, mas impactam toda a comunidade que os circundam.

