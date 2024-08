Trevisan Escola de Negócios celebra 25 anos de pioneirismo, excelência e compromisso com a formação de profissionais

Segundo Fernando Trevisan, Diretor Geral da Trevisan Escola de Negócios, a instituição foi a primeira escola de negócios a eliminar lápis e papel da sala de aula, trocando por notebooks e lousa digital Crédito: Leonardo Rodrigues

A Trevisan Escola de Negócios completa 25 anos como referência em educação superior no Brasil, consolidando-se como uma das principais instituições de ensino do País. Com uma trajetória marcada por pioneirismo, excelência acadêmica e compromisso com a formação de profissionais altamente capacitados, a Trevisan celebra um marco importante em sua história, reafirmando seu papel fundamental na construção de um futuro promissor para seus alunos e para o Brasil.

Ao longo dessa trajetória, a Trevisan se destaca por sua capacidade de se reinventar e se adaptar às demandas do mercado. Em 2018, a instituição foi pioneira na implementação de um modelo de ensino 100% digital, tornando-se a primeira escola de negócios da América Latina a oferecer essa modalidade. Essa iniciativa inovadora ampliou o acesso à educação de qualidade para pessoas de todo o Brasil e do exterior, quebrando barreiras geográficas e democratizando o conhecimento. "Desde o início temos a inovação como mote. Em 1999, fomos a primeira escola de negócios a eliminar lápis e papel da sala de aula, e trocando por notebooks e lousa digital. E assim seguimos em diversas transformações ao longo do tempo, sempre em busca dos mais eficientes modelos de ensino por meio da tecnologia, aproximando a sala de aula da realidade do mercado profissional. Estamos em frequente busca pelos fornecedores, prestadores de serviços e parceiros com as mais modernas ferramentas, para agregar ao nosso modelo e seguir na vanguarda", afirma Fernando Trevisan, Diretor Geral da Trevisan Escola de Negócios.



Por meio de uma metodologia de ensino inovadora e engajadora, que combina conteúdos gravados, aulas ao vivo e modernos recursos de aprendizagem, os alunos aprendam de forma autônoma e personalizada, de acordo com seu ritmo e estilo de aprendizado.

Além disso, a instituição conta com um corpo docente composto por profissionais altamente qualificados e experientes, que atuam nas principais empresas do mercado. Essa expertise garante que os alunos recebam uma formação atualizada e relevante para as demandas do mundo corporativo.

“Temos em nossa essência a busca por uma formação alinhada com as necessidades do mercado de trabalho, sem jamais relevar a importância da pesquisa científica e da base acadêmica. Nossos professores são profissionais que unem experiência de mercado, solidez acadêmica e capacidade didática. Para nós, o sucesso do nosso aluno é o crescimento na carreira e o atingimento de suas metas profissionais”, afirma.



Esse nível de excelência é visto, por exemplo, no alto índice de empregabilidade de seus alunos. Em uma pesquisa recente feita pela instituição, 92% dos recém-formados em Ciências Contábeis estão empregados, com 58% conseguindo novos empregos e 21% recebendo promoções ou aumentos salariais.

A instituição também possui uma taxa de aprovação três vezes superior à média nacional no Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), obrigatório para o exercício da profissão de Contador.

A Trevisan oferece uma ampla gama de cursos de graduação, MBA e programas de educação executiva, todos cuidadosamente elaborados para atender às necessidades do mercado de trabalho em constante transformação. A instituição também se destaca por seus programas pioneiros em ESG (Ambiental, Social e Governança) e outras áreas estratégicas como Auditoria, Controladoria, ESG, Gestão Corporativa, Marketing Esportivo, Finanças, Compliance e entre outras. Ao celebrar seus 25 anos, a Trevisan Escola de Negócios reafirma seu compromisso com a qualidade do ensino, a inovação e a formação de profissionais éticos e responsáveis. A instituição olha para o futuro com otimismo e confiança, pronta para continuar contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e para a construção de um mundo mais justo e sustentável.

“Não temos medo de mudar. Nossa obsessão é com a excelência e em oferecer o modelo mais eficiente e moderno de ensino-aprendizagem, sempre em linha com as demandas do mercado de trabalho. Assim seguiremos pelos próximos 25 anos”, conclui Fernando Trevisan. Trevisan Escola de Negócios

