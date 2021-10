Galaxy Z Flip3 5G, com tela dobrável, chega na TIM a partir de 21x de R$ 190

Sempre atenta em oferecer as melhores experiências em telecomunicações, a TIM traz para suas lojas espalhadas no Brasil o smartphone que é a nova sensação da Samsung: o esperado Galaxy Z Flip3 5G. O modelo tem design único e compacto, se destaca pela tela dobrável com o revolucionário vidro flexível, um conjunto de câmera dupla de alta resolução, um super processador e ainda é mais resistente que seu antecessor, sendo o primeiro smartphone dobrável resistente à água do mundo, com classificação IPX8.

O aparelho já é compatível com a tecnologia 5G e clientes da TIM podem adquiri-lo a partir de R$ 3.989 à vista ou em 21 vezes de R$ 190, no TIM Black Família 100GB. A oferta é válida até o dia 02 de novembro ou enquanto durarem os estoques e os clientes do Ceará encontram o modelo exclusivamente na loja da avenida Barão de Studart.

O Galaxy Z Flip3 5G é um smartphone que conta com uma tela de borda infinita de 6,7 polegadas e com frequência de 120hz, uma tela externa de 1,9 polegada que exibe notificações e permite que interaja intuitivamente com elas, um conjunto de câmera dupla de 12 megapixels (que possibilita fotos de alta qualidade e gravação de vídeos em 4K), além de 8GB de RAM e 128GB de armazenamento. Tudo isso na estrutura externa de alumínio mais resistente até hoje em um Galaxy Z e com uma tela que suporta até 200 mil dobras.

Cientes TIM Black Família tem a liberdade de escolher uma assinatura entre Netflix, HBO Max ou Youtube Premium. Além disso, a internet que sobrar, acumula para o mês seguinte. O plano também tem redes sociais (Instagram, Facebook e Twitter) e WhatsApp inclusos e muita internet para compartilhar com dependentes.

Para mais informações sobre preços e planos, você pode entrar em contato com a loja através desse link. E para consultar o regulamento da oferta, acesse www.tim.com.br.



