Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

TGR Engenharia inicia expansão no Cumbuco com lançamento do Manakai Beach Residence, já 100% vendido
tgrengenharia

TGR Engenharia inicia expansão no Cumbuco com lançamento do Manakai Beach Residence, já 100% vendido

Lançamento marca a entrada da construtora em uma das regiões mais promissoras do litoral cearense e reforça o interesse de investidores por imóveis com alto potencial de valorização e rentabilidade
Autor Estudio O POVO
Autor
Estudio O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Publieditorial

A TGR Engenharia dá um passo estratégico em seu plano de crescimento ao anunciar sua entrada no mercado imobiliário do Cumbuco, em Caucaia, com o lançamento do Manakai Beach Residence. O empreendimento estreia com 100% das unidades comercializadas, resultado que evidencia a confiança do mercado na proposta e consolida a credibilidade da construtora em uma região marcada pela forte demanda turística e pelo contínuo processo de valorização imobiliária.


Reconhecido nacional e internacionalmente como um dos principais destinos turísticos do Ceará, o Cumbuco reúne atributos que o tornam altamente atrativo para investidores: localização privilegiada, infraestrutura em expansão e um mercado de locação aquecido, impulsionado tanto pelo turismo quanto pela busca por segunda moradia. É nesse contexto que o Manakai Beach Residence se insere, alinhado às transformações recentes do setor imobiliário e ao perfil de um investidor cada vez mais atento à liquidez e à segurança patrimonial.

 

Projeto contemporâneo e leitura precisa do mercado


Implantado em área estratégica do Cumbuco, o empreendimento foi concebido com um conceito arquitetônico contemporâneo, que alia funcionalidade, conforto e soluções alinhadas às novas exigências do mercado. O projeto atende tanto a quem busca um imóvel para uso próprio quanto investidores interessados em renda recorrente por meio de locação, seja de curta ou longa duração.
O desempenho comercial do lançamento, com todas as unidades vendidas ainda na fase inicial, reflete uma leitura precisa do comportamento do mercado imobiliário e reforça a atratividade de empreendimentos bem localizados, planejados e com foco em performance.

 

Expansão estruturada e foco em rentabilidade


Segundo Tasso Pacheco, sócio da TGR Engenharia, o Manakai Beach Residence simboliza um movimento cuidadosamente planejado dentro da estratégia de expansão da empresa. “A entrada da TGR no Cumbuco faz parte de um plano de crescimento estruturado, direcionado a regiões com alto potencial de valorização e liquidez. O Manakai Beach Residence foi desenvolvido para um perfil de investidor que busca retorno consistente por meio de locação, sem abrir mão da qualidade construtiva e da segurança do investimento”, afirma.


Para Ricardo Rodrigues, também sócio da construtora, o sucesso imediato do empreendimento reforça o posicionamento da TGR no mercado. “O Cumbuco reúne características únicas, como forte apelo turístico, infraestrutura em constante desenvolvimento e reconhecimento internacional. Lançar o Manakai Beach Residence com 100% das unidades comercializadas reforça a credibilidade da TGR Engenharia e o reconhecimento do mercado em relação à solidez e à qualidade dos nossos projetos”, destaca.

Presença consolidada e novos horizontes

 

 


Com o Manakai Beach Residence, a TGR Engenharia amplia sua atuação em Caucaia e reforça sua estratégia de crescimento sustentável, baseada em empreendimentos que combinam localização estratégica, inteligência de mercado e soluções imobiliárias voltadas ao investidor contemporâneo.
O lançamento bem-sucedido também sinaliza novos movimentos da construtora no litoral cearense, consolidando sua presença em áreas com alto potencial de desenvolvimento e valorização no médio e longo prazo.

 

Sobre a TGR Engenharia


A TGR Engenharia atua no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários com foco em qualidade construtiva, planejamento estratégico e geração de valor. Com uma atuação pautada pela credibilidade e pela análise criteriosa do mercado, a empresa desenvolve projetos que unem segurança, eficiência e rentabilidade, atendendo às demandas de um público cada vez mais exigente.

SERVIÇO

Instagram: @tgr.engenharia
Site: tgrengenharia.com.br

Conteúdo de responsabilidade do anunciante
tgrengenharia
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar