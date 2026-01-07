TGR Engenharia inicia expansão no Cumbuco com lançamento do Manakai Beach Residence, já 100% vendido

Ricardo Rodrigues e Tasso Pacheco - sócio da TGR Engenharia / Crédito: Divulgação

A TGR Engenharia dá um passo estratégico em seu plano de crescimento ao anunciar sua entrada no mercado imobiliário do Cumbuco, em Caucaia, com o lançamento do Manakai Beach Residence. O empreendimento estreia com 100% das unidades comercializadas, resultado que evidencia a confiança do mercado na proposta e consolida a credibilidade da construtora em uma região marcada pela forte demanda turística e pelo contínuo processo de valorização imobiliária.

Reconhecido nacional e internacionalmente como um dos principais destinos turísticos do Ceará, o Cumbuco reúne atributos que o tornam altamente atrativo para investidores: localização privilegiada, infraestrutura em expansão e um mercado de locação aquecido, impulsionado tanto pelo turismo quanto pela busca por segunda moradia. É nesse contexto que o Manakai Beach Residence se insere, alinhado às transformações recentes do setor imobiliário e ao perfil de um investidor cada vez mais atento à liquidez e à segurança patrimonial.



Projeto contemporâneo e leitura precisa do mercado

Implantado em área estratégica do Cumbuco, o empreendimento foi concebido com um conceito arquitetônico contemporâneo, que alia funcionalidade, conforto e soluções alinhadas às novas exigências do mercado. O projeto atende tanto a quem busca um imóvel para uso próprio quanto investidores interessados em renda recorrente por meio de locação, seja de curta ou longa duração.

O desempenho comercial do lançamento, com todas as unidades vendidas ainda na fase inicial, reflete uma leitura precisa do comportamento do mercado imobiliário e reforça a atratividade de empreendimentos bem localizados, planejados e com foco em performance.

Expansão estruturada e foco em rentabilidade

Segundo Tasso Pacheco, sócio da TGR Engenharia, o Manakai Beach Residence simboliza um movimento cuidadosamente planejado dentro da estratégia de expansão da empresa. “A entrada da TGR no Cumbuco faz parte de um plano de crescimento estruturado, direcionado a regiões com alto potencial de valorização e liquidez. O Manakai Beach Residence foi desenvolvido para um perfil de investidor que busca retorno consistente por meio de locação, sem abrir mão da qualidade construtiva e da segurança do investimento”, afirma.



Para Ricardo Rodrigues, também sócio da construtora, o sucesso imediato do empreendimento reforça o posicionamento da TGR no mercado. “O Cumbuco reúne características únicas, como forte apelo turístico, infraestrutura em constante desenvolvimento e reconhecimento internacional. Lançar o Manakai Beach Residence com 100% das unidades comercializadas reforça a credibilidade da TGR Engenharia e o reconhecimento do mercado em relação à solidez e à qualidade dos nossos projetos”, destaca. Presença consolidada e novos horizontes Manaki Beach Residence Crédito: Divulgação