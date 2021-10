Gastronomia vegana em Fortaleza: conheça o TerrAna Restaurante, no Montese

Foi na cidade espanhola de Palma de Maiorca que a empresária cearense Ana Mota, que estava na Europa para cursar uma pós-graduação, percebeu que a culinária ia acabar ganhando protagonismo na sua vida. Incentivada pelas boas lembranças dos almoços e jantares em família e pela paixão por cozinhar, decidiu também investir nos estudos gastronômicos e, quando resolveu voltar para o Brasil em 2015, não teve dúvida: era hora de compartilhar toda a diversidade de comidas com as quais teve contato com família, amigos e clientes em Fortaleza, onde criou o TerrAna Restaurante & Produtos Veganos.

“No início, tive vários desafios, pois nenhum de meus familiares e amigos era vegano e eu não conhecia praticamente ninguém além deles. Tive que fazer uma pesquisa para conhecer grupos de pessoas vegetarianas e veganas, buscar fornecedores de frutas e verduras orgânicas. Foi um desafio, mas também prazeroso e compensador”, lembra a chef.

Vegetariana há 25 anos e vegana há 12, Ana afirma que hoje recebe um público mais diverso do que quando começou o negócio, pois o movimento tem ganhado força mundialmente, seja pela empatia com os animais, pela causa ambiental ou pela busca por uma vida mais saudável, já que problemas como intolerâncias e alergias alimentares são cada vez mais comuns. “Atendíamos apenas vegetarianos e veganos, mas foram aparecendo pessoas celíacas, intolerantes à lactose, alérgicas à proteína do leite, diabéticos, crudívoros… Isso ocorreu porque a comida vegana oferece opções que se adequam a diversas necessidades”, explica.

Localizado no Montese, o TerrAna oferece refeições prontas e congeladas que possibilitam um passeio pela culinária nacional e estrangeira - tudo feito sem ingredientes de origem animal. Com frequência, o cardápio é atualizado para oferecer opções diversas para os clientes, mantendo sempre os pratos queridinhos da casa, como o casquinho de carne de caju com shimeji branco gratinado, o queijo fermentado e o brownie de café e castanhas.

“A missão do TerrAna é levar uma comida saudável a todos e desmistificar a ideia de que comida sem produtos de origem animal é comida sem sabor. Vegetais e oleaginosas nos dão insumos riquíssimos e são tudo que precisamos para ativar a criatividade”, ressalta.

Novos rumos para superar a crise

Assim como boa parte dos estabelecimentos gastronômicos brasileiros, o TerrAna foi impactado pela pandemia e precisou criar soluções para se manter na ativa. Com o apoio da família, Ana Mota resolveu investir em eventos formativos virtuais, que auxiliaram a empresária a pensar em novos serviços e produtos e se consolidar no mercado.

“Como estávamos atendendo apenas por delivery ou retirada, tive a ideia de começar a fazer pizzas, além das refeições, o que foi uma benção, pois as vendas começaram a subir. As edições do ano passado e deste ano do Festival Sabores do Ceará, iniciativa do Sebrae, também se converteram em sucesso nas vendas”, conta.

Mesmo com a rotina corrida e a retomada das atividades presenciais no restaurante, Ana também tem investido em dar aulas, palestras e cursos que contribuem para a divulgação do veganismo no Ceará. Só no último mês, deu aulas na Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco e participou de um concurso gastronômico - e não pretende parar por aí. “A experiência de dar aulas é maravilhosa, porque percebo que a escolha de aderir à alimentação vegana tem sido cada vez maior e há uma demanda crescente de profissionais e produtos que atendam a esse nicho”.

Para conhecer o menu – Top 5 da chef

Cascaju - casquinho de carne de caju e shimeji (R$ 20)

Polpetas de grão de bico com maionese de legumes (R$ 20)

Risoto de carne de caju e brócolis (R$ 20)

Espetinho de seitan (R$ 20)

Mariscada de cogumelos (R$ 25)

Grãomelete com recheio de marguerita (R$ 20)

SERVIÇO

TerrAna Restaurante & Produtos Veganos

Endereço: Rua Marco, 309 - Montese

Telefone: (85) 99636.1716

Redes sociais: @terranarestaurantevegano



