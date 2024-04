Com mil metros quadrados, Tele Eletrônica Instrumentos Musicais abre filial na Aldeota com padrão internacional de loja

Tele Eletrônica Instrumentos Musicais inaugura nova filial na Aldeota. Crédito: Divulgação

Ao longo de 33 anos, a Tele Eletrônica Instrumentos Musicais foi de uma pequena loja de componentes eletrônicos e alto-falantes a referência no comércio de instrumentos musicais de marcas renomadas, bem no Centro, no coração de Fortaleza. Marcando mais um passo em sua trajetória de crescimento, a empresa abre agora a sua primeira filial, localizada na avenida Antônio Sales, na Aldeota. Com mais de mil metros quadrados divididos em três andares repletos de instrumentos, a Tele Eletrônica Aldeota foca na experiência do usuário, oportunizando aos seus clientes uma experiência ainda mais completa. "Na Tele, mantemos um compromisso contínuo com a excelência no consumer experience (experiência do consumidor). Desde as fases pré-compra até o pós-venda, concentramos nossos esforços em proporcionar uma jornada completa e satisfatória", diz Mayra Guerra, sócia da loja de instrumentos musicais.

Inaugurada em dezembro de 2023, a nova loja conceito foi projetada para proporcionar aos clientes a possibilidade de desfrutar de momentos de convívio com amigos e contato com a música. No catálogo estão todos os principais tipos de instrumentos, desde os de cordas até os de sopro. A diversidade de produtos inclui pianos, violões, guitarras, baixos, teclados, baterias, saxofones, clarinetes, caixas de som e muitos outros. Além disso, a empresa também investe no segmento de sonorização, em colaboração com marcas brasileiras e importadas. A loja adota o conceito de "store in store" (loja dentro de outra, em tradução livre), em que marcas independentes se unem em um espaço bastante próximo. À disposição estão nomes como Yamaha, Roland, Tagima e ProShows, esta última importadora das marcas Shure, DBR, Focusrite, Novation, Midas, Behringer e Tc electronic.

Cada uma possui um espaço exclusivo na loja – os chamados “mundos” –, que são setores específicos que buscam manter os clientes sempre atualizados com os lançamentos mais recentes do mercado. Quem visitar a Tele Eletrônica Aldeota pode conferir produtos diferenciados, incluindo edições de instrumentos musicais limitadas no mundo. Em comparação com a loja principal localizada no Centro, a Tele Eletrônica Aldeota planeja expandir seu mix de produtos. A amplitude do espaço oferece oportunidades para a exposição e comercialização de produtos de grande porte e alta especialização. Isso inclui pianos de cauda, pianos de armário, baterias exclusivas, equipamentos de sonorização profissional de alta performance, guitarras raras, entre outros. Conheça detalhes da nova filial. Crédito: Divulgação Conheça detalhes da nova filial. Crédito: Divulgação Conheça detalhes da nova filial. Crédito: Divulgação Conheça detalhes da nova filial. Crédito: Divulgação Conheça detalhes da nova filial. Crédito: Divulgação Conheça detalhes da nova filial. Crédito: Divulgação Atendimento especializado

Além da variedade de produtos, a Tele Eletrônica Aldeota também possui expertise em projetos de sonorização que primam pela qualidade e inovação no áudio. Os projetos atendem desde demandas residenciais a grandes instituições religiosas, abrangendo músicos, bandas musicais de pequeno, médio e grande portes e estabelecimentos comerciais como barzinhos, restaurantes e franquias importantes na cidade, focando sempre no atendimento especializado.

Desse modo, especialistas em instrumentos de cordas, tecnologia, sopro, teclas e sonorização profissional estão disponíveis para acompanhar os clientes, oferecendo orientação para atender as necessidades desse público. O investimento na contratação de profissionais especializados teve início desde a época em que a empresa passou a investir no mercado de instrumentos musicais, por volta de 1997. “Equipes bem treinadas não apenas garantem a consistência nos padrões de qualidade, mas também contribuem para a excelência no atendimento ao cliente”, diz a sócia da Tele Eletrônica Instrumentos Musicais e Audio Pro, Mayra Guerra. De acordo com ela, a loja vai continuar a incentivar e capacitar os colaboradores, visando a uma experiência em loja “mais completa e satisfatória”.