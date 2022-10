Empresa cearense Tecla T inova em soluções tecnológicas. Quer saber mais?

06:00 | Out. 27, 2022

Rafael Figueiredo é um empreendedor cearense, nascido em Fortaleza, que fundou a sua primeira empresa com apenas 25 anos. Desde criança, o desejo de empreender e conquistar a sua independência financeira sempre esteve muito presente em sua mente, por isso, aos 15 anos, ele começou a lecionar aulas particulares de matemática durante o período letivo escolar; e nas férias, como não havia demanda, ele dava aulas de violão para iniciantes e de computação para idosos, outras habilidades que dominava.

Como um bom filho de pai e mãe funcionários públicos, ele iniciou a sua vida profissional de forma tradicional: entrou na faculdade logo após o ensino médio e cursou Engenharia de Computação na Universidade de Fortaleza. Suas primeiras experiências foram como monitor da disciplina de Lógica de Programação e estagiário do Núcleo de Aplicação em Tecnologia da Informação (NATI), onde ele teve o seu primeiro contato com a área de inovação e desenvolvimento. Ainda durante a faculdade, Rafael conseguiu o seu primeiro emprego como programador, onde se destacou e logo evoluiu para cargos de liderança técnica e gestão de projetos.

Após alguns anos de experiência em grandes empresas multinacionais, o jovem empreendedor assumiu um cargo de direção comercial em uma delas e, posteriormente, entrou no quadro societário da mesma. Porém, Rafael percebeu que a única maneira de ele conseguir colocar em prática os seus valores e as inovações, que ele acreditava serem necessárias tanto para os clientes como para os próprios colaboradores, era encabeçando a sua própria empresa, onde ele, finalmente, pudesse fazer diferente.

Rafael conta que a Tecla T busca transformar negócios e, consequentemente, a vida das pessoas todos os dias (Foto: divulgação)



Assim surgiu a Tecla T, cujo “T” de Transformação e de Tecnologia define com maestria a forma inconformada e destemida com o qual Rafael sempre encarou o mundo. Essa empresa, genuinamente cearense, trabalha com soluções tecnológicas, buscando transformar negócios e, consequentemente, a vida das pessoas todos os dias.

A Tecla T tem aproximadamente 200 colaboradores (Foto: divulgação)



Atualmente, a Tecla T está presente em quatro continentes e seu portfólio inclui clientes como Hapvida, Mob Telecom, Grupo Mateus e muitos outros. Com aproximadamente 200 colaboradores, a empresa tem consciência de que o crescimento acelerado é graças ao seu grande time de profissionais, que levam o DNA da Tecla T onde quer que estejam e representam muito bem a essência, cultura e valores que seu CEO acredita.

