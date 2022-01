Plataforma digital soluciona desafios do segmento tributário

Diante da complexidade do sistema tributário brasileiro, aliada ao grande volume de publicações das legislações, é notória a dificuldade dos profissionais da área contábil e jurídica em entender os mais diversos tributos existentes no Brasil, e, aplicar corretamente suas regras no dia a dia.

Historicamente, como medidas de apoio, os profissionais contadores e advogados buscavam alternativas a fim de solucionar suas dúvidas, dentre elas: a troca de experiência entre colegas e até mesmo idas às repartições públicas, visando obter respostas para as questões existentes. Aos profissionais que decidiam contratar empresas de consultoria, pela carência de fornecedores locais, optavam costumeiramente por contratar prestadores desse tipo de serviço estabelecidas em outros estados, que na maioria das vezes, por falta de vivência da legislação local, não supriam a necessidade que o público buscava.

A partir disso, surgiu a plataforma TAX PRÁTICO, que veio como uma ferramenta totalmente digital, trazendo uma linguagem fácil e prática, focada em atender toda a necessidade existente no segmento tributário, direcionada a todos os profissionais da área e aos empresários.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O contador e sócio da empresa TAX PRÁTICO, Ananias Rebouças, comenta sobre as funcionalidades da plataforma e facilidades que ela gerou ao segmento: "Inicialmente a plataforma foi desenvolvida para atender as necessidades voltadas aos impostos estaduais do Ceará, em especial o ICMS. Por sequência, foi desenvolvida uma gama de materiais abrangendo os demais tributos a fim de tornar a plataforma robusta e completa para atender a todos os profissionais no Brasil. Sem falar, das ferramentas desenvolvidas para facilitar análise e simulações necessárias. Em 2020, desde o início da pandemia, a empresa Tax Prático teve um papel social e econômico muito importante, trazendo notícia em tempo real, referente ao lockdown e das medidas desenvolvidas pelo governo no período de COVID-19."

Além dos pontos já apresentados, uma problemática muito comum aos profissionais da área é a dificuldade em localizar com facilidade as novas legislações, assim como assimilar as alterações promovidas diariamente.

O sócio da TAX PRÁTICO Gustavo Duailibe, frisa que "é uma tarefa praticamente impossível acompanhar, ler e assimilar o conteúdo das legislações, na velocidade com que as mesmas são divulgadas. A TAX PRÁTICO trouxe essa facilidade aos seus usuários! A ferramenta fornece uma coletânea de materiais tributários de todas as áreas (municipal, federal, trabalhista e estadual), além de usar suas mídias sociais para divulgar as notícias quase que em tempo real. É uma solução incrível para quem busca informações seguras, práticas e atualizadas. A TAX também disponibiliza consultoria aos seus clientes, com fornecimento de respostas rápidas, seguras e sempre embasadas na legislação ou em posicionamentos oficiais dos órgãos fiscalizadores".

Com público já consolidado no Ceará, a TAX PRÁTICO agora foca sua expansão na região Nordeste, realizando massivos investimentos em sua estruturação, criação de conteúdo e fidelização de clientes nesses estados. Além disso, a empresa terá como meta para 2022 o foco no crescimento no mercado de cursos online, especialmente na área tributária, assim como nos mais diversos temas do mundo contábil e jurídico, tendo, para isso, já investido numa estrutura profissional, com equipamentos de última geração focados na gravação, edição e disponibilização dos cursos.

Serviço

TAX PRÁTICO - O seu consultor tributário

www.taxpratico.com.br

Instagram: @taxpratico



Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags