Synpack: a marca cearense que faz sacolas e gestão com a mesma seriedade

À frente da Synpack, Paulo Eduardo Massinhan e Roberta Lima Rocha comandam com visão estratégica e gestão de excelência. Juntos, transformaram uma ideia em um negócio que já atendeu mais de 800 clientes pelo Brasil / Crédito: Divulgação

Em um galpão no bairro Montese, em Fortaleza, funciona a sede da Synpack, empresa especializada na produção de sacolas personalizadas em papel e plástico. Com 13 anos de atuação no mercado, a Synpack é o resultado de uma combinação entre sensibilidade de mercado e gestão rigorosa.

A história da empresa começou com um olhar atento para uma oportunidade de mercado. “Era um segmento muito amador. A gente enxergou que se tivesse gestão, dava para crescer”, resume o diretor comercial e fundador da empresa, Paulo Eduardo Massinhan, um paranaense que trocou Curitiba pelo Ceará em 2008 e hoje comanda a Synpack ao lado da sócia Roberta Lima Rocha, diretora financeira da empresa e natural de Fortaleza.



O negócio nasceu pequeno, em um escritório, e cresceu ao longo do tempo. Passou por desafios e se aprimorou. Hoje, no portfólio da Synpack está o atendimento a mais de 800 empresas em todo o Brasil – do Rio Grande do Sul ao Amazonas –, embora seu mercado mais forte ainda seja a capital cearense e o estado do Ceará, seguido pela Bahia.

Em um mercado competitivo, ele lembra que poucos são os negócios que ultrapassam a marca de três anos. “Da lojinha de bairro às grandes marcas, personalizamos cada sacola. São 13 anos transformando embalagens em histórias – sempre com gestão transparente e foco. Cada sacola carrega um pouco do nosso DNA”, afirma Paulo Eduardo.

“Nos últimos quatro anos nós dobramos as vendas mesmo durante desafios econômicos, e a projeção é dobrar em três anos novamente. Estamos quase no nível que estávamos antes da pandemia. Uma recuperação de mercado bem bacana”, comemora o empresário. Gestão e seriedade

A fábrica da Synpack é onde tecnologia, agilidade e gestão eficiente se encontram para transformar pedidos personalizados em grandes entregas. Crédito: Divulgação

O foco da Synpack são sacolas para lojas e eventos, o que abrange uma grande variedade de clientes: de lojas de shopping a clubes de futebol como Fortaleza, Bahia, Vitória e Floresta, passando até por funerárias e pequenos negócios iniciantes. “A gente desenvolve muito. Por isso acabamos atendendo muita gente que está começando. E isso é legal também”, explica Paulo Eduardo Massinhan.

Apesar de trabalhar com um produto considerado por muitos como “commodity”, o fundador da Synpack enxerga na organização e eficiência – elementos que compõem uma gestão profissional – o verdadeiro diferencial. “Eu costumo dizer que não inventei a roda. Só faço ela girar mais rápido”, afirma.

A diretora financeira, Roberta Lima Rocha, endossa. “Nós estamos sempre em busca do melhor conhecimento e práticas para garantir melhor eficiência e eficácia na nossa administração. Baseado em um bom planejamento estratégico para definir nossos objetivos e tomada de decisões, na inovação da nossa produção e atendimento, trazendo mais rapidez na conclusão dos nossos processos”, explica.



O resultado dessa filosofia é um dos menores prazos de entrega do setor, uma operação com estoque enxuto e um compromisso claro com a personalização e qualidade do que produz.

“É um segmento onde encontramos muita concorrência desleal, pelo fato de sermos uma empresa que paga seus impostos, salários-categoria aos seus funcionários e todas as obrigações devidas, e acabamos concorrendo com pessoas que não cumprem tais obrigações e desoneram o mercado”, avalia Roberta. Uma sacola que carrega marcas – e histórias

Com atenção aos detalhes e compromisso com qualidade, a Synpack valoriza o que o seu negócio tem de mais precioso: a identidade. Crédito: Divulgação

A missão da Synpack permanece simples e direta: valorizar a marca do cliente com sacolas personalizadas de alta qualidade. O nome Synpack, aliás, vem da junção de “sim” (positivo, cooperativo) “e que todos gostamos de ouvir”, de acordo com Paulo Eduardo, e “pack” (do inglês, embalagem e também matilha), um símbolo da intenção inicial de construir uma empresa baseada na colaboração.

Na Synpack, uma sacola é o reflexo de uma filosofia de trabalho onde o compromisso com a gestão e com o cliente pesa mais do que qualquer embalagem. Talvez seja exatamente isso que torna a empresa tão resiliente – e, acima de tudo, autêntica.

“A Synpack trabalha em cima da excelência no atendimento, produtividade e qualidade, trazendo valorização para a marca dos nossos clientes com a qualidade dos nossos produtos”, contribui Roberta Lima Rocha.