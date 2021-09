Fintech oferece empréstimo pessoal online com garantia de celular

Com a crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19, os brasileiros precisaram contar ainda mais com o apoio do crédito para manter as finanças em dia. No entanto, o cenário de incerteza fez com que muitas operadoras financeiras tornassem os critérios para a solicitação mais rígidos, dificultando o acesso às classes C e D. Foi com o intuito de suprir essa demanda e garantir inclusão financeira para todos que nasceu a SuperSim, fintech que tem como foco oferecer microcrédito pessoal com flexibilidade e alta taxa de aprovação.

Para conseguir beneficiar mesmo pessoas negativadas, a empresa utiliza um serviço diferenciado: o empréstimo com garantia de celular, que funciona através de um aplicativo e evita que quem precisa de dinheiro rápido recorra a métodos inseguros. “Como boa parte das pessoas não tem acesso a crédito no Brasil, muitas vezes elas pedem dinheiro emprestado a agiotas, que atuam fora da lei e cobrando juros altos. Nosso objetivo é ajudar o brasileiro a ter acesso ao microcrédito sem passar por apuros”, explica o presidente da operadora, Daniel Shteyn.

As solicitações para empréstimos com garantia de celular podem ser feitas a qualquer momento pela internet, em computadores ou celulares com sistema Android. Para requisitar o microcrédito, basta entrar no site da SuperSim e aguardar a aprovação (que ocorre em expediente bancário). Após a vistoria da operadora, o empréstimo é pago em até 30 minutos, via boleto bancário ou aplicativo. Atualmente, os valores disponibilizados para os solicitantes do empréstimo pessoal online variam entre R$ 250 e R$ 2.500, com pagamento em até 12 parcelas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Essa desburocratização, segundo Daniel, tem auxiliado microempreendedores e trabalhadores de modo geral nesse momento de retomada econômica. “A SuperSim nasceu em um momento em que muitos trabalhadores estavam perdendo renda ou passando por dificuldades. Com nossos pequenos empréstimos, muitos brasileiros conseguiram sanar problemas financeiros pontuais para retomar suas vidas à normalidade”, conclui.

Como funciona a garantia

O empréstimo com garantia de celular foi pensado para que os solicitantes consigam dinheiro rápido assegurando o pagamento do microcrédito, sem recorrer a meios informais. Todo o processo é feito através de ferramentas digitais intuitivas, que auxiliam quem não sabe como conseguir empréstimo online a obter crédito de forma ágil e segura.

A garantia funciona a partir de um aplicativo, que é instalado no telefone no momento da solicitação. Em caso de inadimplência, o app bloqueia as funções do celular - que segue no poder do proprietário - até ele regularizar as dívidas. Quando a fatura atrasada é paga, o desbloqueio é feito automaticamente.

Serviço

SuperSim

Site: https://www.supersim.com.br/

Instagram: @supersimoficial



Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags