Start Investimentos atinge R$ 1,5 bilhão sob gestão em 10 anos

Equipe Start investimentos (Louise, Henrique, Gustavo e Raul) / Crédito: Acervo pessoal

A Start Investimentos, escritório credenciado à XP Investimentos em Fortaleza, acaba de alcançar um marco expressivo: R$ 1,5 bilhão sob gestão em menos de dez anos de atuação. Hoje, a empresa atende mais de 150 grupos empresariais e 800 famílias, reforçando sua posição de destaque no mercado financeiro do Ceará e do Brasil.

Fundada em 2015 por Henrique Zimmermann, CEO e sócio-fundador, a Start nasceu com a proposta de oferecer assessoria financeira personalizada, com foco no cliente e em resultados consistentes no longo prazo. Zimmermann já acumulava quase dez anos de experiência no setor e era um dos poucos brasileiros com a certificação internacional Certified Financial Planner (CFP®).



O crescimento foi rápido. Em menos de um ano, o executivo somou forças com os sócios Raul Mota, Gustavo Farias e Louise Porto Freire, profissionais de sólida carreira em renda variável, com passagem por instituições como PAX Corretora, XP Investimentos e Banco Santander.

Reconhecimento nacional

Atualmente, a Start reúne 11 sócios e mais de 25 associados. A expansão da equipe acompanha os resultados: no Expert XP 2025, maior evento de investimentos do mundo, o escritório cearense conquistou o 16º lugar no ranking G20 entre mais de 700 escritórios credenciados.

Além disso, foi 5º lugar no atendimento Private, voltado a clientes com patrimônio acima de R$ 10 milhões, e recebeu os selos de NPS, Governança e Integridade.

Os assessores também brilharam em premiações nacionais: Paulo Marcell Teles foi eleito o 3º melhor assessor do Brasil, e Amanda Lins esteve entre os 100 melhores do país.



Portfólio completo de soluções

Mais do que acumular números e premiações, a Start consolidou sua reputação baseada em credibilidade e confiança. A empresa oferece um portfólio diversificado para pessoas físicas e jurídicas, incluindo:

investimentos em diferentes perfis de risco; Consórcios;





Seguros;





Câmbio;





Planejamento financeiro integrado.



Futuro em expansão

Às vésperas de completar 10 anos, a Start Investimentos segue apostando em capacitação contínua e em parcerias estratégicas com a XP. “O nosso ano 10 premiou todo o esforço e dedicação desde o começo. Agora, vamos em busca de ainda mais conquistas. Afinal, esse é só o Start”, afirma Henrique Zimmermann.