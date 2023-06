Sollirium Health Group é destaque na preservação da fertilidade humana

Centro de Reprodução Humana oferece esperança para pessoas com problemas de infertilidade que desejam ter filhos no futuro e uma alternativa para quem deseja adiar a maternidade e a paternidade com mais segurança

Com o avanço da tecnologia de criopreservação, cada vez mais pessoas estão optando por congelar as suas células reprodutivas, preservando assim a sua fertilidade e podendo realizar o sonho de ter filhos no futuro. O contexto atual de trabalho e de vida são alguns dos principais incentivos para que o plano dos filhos seja adiado.

Estudar, trabalhar, se estabilizar financeiramente, se realizar profissionalmente, estabelecer uma parceria ou entender que essa é uma caminhada que você quer seguir sozinho. Outras motivações para o tratamento de criopreservação são quadros de saúde, como diagnósticos de baixa reserva ovariana e tratamentos médicos que podem afetar a fertilidade humana, a exemplo da quimioterapia.

A criopreservação de células reprodutivas é um procedimento que envolve uma série de etapas cuidadosas, realizadas por especialistas em reprodução humana. O processo começa com a estimulação ovariana controlada para produzir múltiplos óvulos ou com a coleta de amostras de sêmen.

A ginecologista com atuação em reprodução humana Raquel Mattos esclarece uma dúvida comum entre as pacientes que buscam a criopreservação de óvulos. Segundo ela, a coleta de óvulos não interfere no processo natural da menopausa.

“Durante o ciclo menstrual, vários folículos ovarianos começam a se desenvolver, mas apenas um ou dois se tornam dominantes e liberam um oócito maduro durante a ovulação. Na coleta de óvulos, os folículos são estimulados com medicamentos para produzir mais oócitos do que o normal. No entanto, isso não afeta a reserva ovariana da mulher, que continua a diminuir com a idade e pode levar à menopausa naturalmente”.

Raquel Mattos, ginecologista da Sollirium Health Group Crédito: Divulgação

Após a coleta, as células são preparadas para o congelamento, que é feito a uma temperatura muito baixa, geralmente em nitrogênio líquido a -196°C. Durante o congelamento, as células são submetidas a um processo de desidratação para evitar a formação de cristais de gelo, que podem danificar as moléculas. Após o congelamento, o material é armazenado em tanques de nitrogênio líquido, onde é mantido em estado de hibernação até que seja necessária.

O material preservado não tem prazo de validade. Existem casos de gravidez com gametas congelados por mais de 20 anos, mas é importante lembrar que o congelamento não é uma garantia de gestação. A criopreservação é o tratamento que dá mais segurança para quem opta por uma maternidade futura, mas nenhuma técnica é capaz de assegurar total eficácia.

O processo de criopreservação é realizado por especialistas em reprodução humana que possuem treinamento e habilidades específicas para garantir a qualidade e a segurança das células criopreservadas. O ginecologista com atuação em reprodução humana, Evangelista Torquato, ressalta a importância de um corpo clínico preparado para a realização da criopreservação.

“Na clínica Sollirium Health Group, os pacientes contam com o suporte de uma equipe multidisciplinar composta por médicos experientes em procedimentos de reprodução humana, embriologistas e enfermeiros altamente qualificados. Esses profissionais trabalham juntos para garantir que todo o processo de criopreservação seja realizado com segurança e eficácia”, destaca.



Evangelista Torquato, ginecologista com atuação em reprodução humana na Sollirium Health Group Crédito: Divulgação

Fertilização In Vitro

A pessoa que realizar o congelamento de suas células reprodutivas, poderá utilizá-las a qualquer momento para o procedimento de Fertilização In Vitro (FIV). Para esse procedimento acontecer de maneira segura, as amostras são gradualmente aquecidas até atingirem a temperatura ambiente, em um processo que pode levar algumas horas e depois preparadas para a fertilização.

Em seguida, o material é selecionado e preparado para a fecundação em laboratório. Após a fecundação, os embriões resultantes são cultivados em laboratório por alguns dias, até que estejam prontos para serem implantados no útero.

O número de embriões implantados pode variar de acordo com a idade da mulher e o histórico de fertilidade da mulher. É importante destacar que, em muitos casos, não são todos os embriões que são utilizados durante a fertilização in vitro, e os embriões remanescentes podem ser criopreservados para uso futuro.



Serviço

Clínica Sollirium Health Group

Endereço: Av. Senador Virgílio Távora, 2225 - Dionísio Torres, Fortaleza - CE

Telefone/WhatsApp: (85) 98180 1965

Instagram: @clinicaevangelistatorquato

Mais informações: clinicaevangelistatorquato.com.br