Que Brasil queremos?

O cooperativismo, considerado como modelo societário da prosperidade, enfrenta um sério risco de ser inviabilizado pela proposta de regulamentação da Reforma Tributária apresentada pelo governo federal. O Projeto de Lei Complementar (PLP) 68/2024, atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados, desconsidera as premissas trazidas na Emenda Constitucional 132/2023 e coloca em perigo a continuidade desse modelo de negócios.

Márcio Lopes de Freitas, presidente do Sistema OCB, órgão de representação das cooperativas no Brasil, destaca que as cooperativas são sociedades formadas por pessoas, sem finalidade lucrativa. "As cooperativas são constituídas para viabilizar a necessidade econômica de seus cooperados, que são, ao mesmo tempo, usuários e donos do negócio. Assim, toda a riqueza gerada pertence e retorna ao cooperado, o que diferencia as cooperativas das demais sociedades empresariais e garante a elas, constitucionalmente, um regime tributário ajustado".

Segundo Freitas, a regulamentação correta do ato cooperativo na nova sistemática tributária é essencial para garantir a atuação competitiva das cooperativas e sua subsistência no país. "A não incidência tributária no ato cooperativo e a possibilidade de aproveitamento de créditos das operações anteriores são fatores imprescindíveis para a sustentabilidade do modelo cooperativo. Sem eles, as cooperativas deixam de contribuir para a inclusão de milhões de pessoas, para a desconcentração de renda no país e para o desenvolvimento das comunidades mais remotas", complementa.