Dia C de Cooperar: transformando vidas e construindo um país mais justo

Cooperativas e voluntários se unem em ações de responsabilidade social e impactam milhares de cearenses no próximo sábado, 1º de julho, no Passeio Público de Fortaleza

Cooperativistas e voluntários promovem o Dia C de Cooperar, uma celebração anual que ocorre no primeiro sábado de julho, unindo esforços para transformar a realidade das pessoas e contribuir para a construção de um país mais justo, equilibrado e com maior acesso a oportunidades.

Com o apoio do Sistema OCB Ceará, cerca de 17 cooperativas e mais de 200 voluntários realizarão uma série de iniciativas no Passeio Público de Fortaleza, no próximo sábado, 1º, das 8h às 12 horas, oferecendo serviços gratuitos de cidadania, educação, saúde e beleza para pessoas de todas as idades. A expectativa é beneficiar aproximadamente 5 mil pessoas em apenas um dia.

“Ao colocar em prática o princípio cooperativista do Interesse pela Comunidade, nos empenhamos em melhorar a vida de todos aqueles que vivem ao nosso redor’’, declara João Nicédio Alves Nogueira, presidente do Sistema OCB Ceará.

A força das cooperativas cearenses

As 17 cooperativas participantes do Dia de Cooperar oferecerão uma variedade de serviços essenciais para a comunidade, como aferição de pressão arterial e glicemia, massoterapia, roda de conversa sobre cuidados e prevenção ao câncer do colo de útero e detecção precoce do câncer de mama, além de orientações sobre IST/AIDS, distribuição de preservativos e informativos. Outras atividades incluem palhaço, contação de histórias e distribuição de livrinhos, corte de cabelo e manicure, avaliação nutricional, recreação para autistas, banho solidário, orientação sobre primeiros socorros, entre outros.

Além disso, o evento contará com a parceria de instituições públicas e privadas, como o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), que oferecerá cadastro de emprego e elaboração de currículos; a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), que disponibilizará consulta ao SPC e Serasa; e a Etufor, que oferecerá serviços como emissão de bilhetes de transporte e documentos.

O Dia C e sua efetividade em números

O Dia de Cooperar (Dia C) teve início em 2009, como um projeto inovador realizado pelo Sistema OCEMG e, a partir de 2010, chegou ao Ceará por meio do Sistema OCB Ceará. Desde então, anualmente, cooperativas se reúnem para promover ações que atendam diversos públicos em todo o estado. Os números demonstram a efetividade do Dia C.

Segundo o Sistema OCB, em 2022, quase 100 mil voluntários de 1.397 cooperativas participaram do evento 1.643 municípios de diversos estados do Brasil. Foram realizadas 4.768 iniciativas e mais de 2.221.363 beneficiários foram impactados por ações e projetos cooperativos. Neste ano, a meta é beneficiar mais de três milhões de pessoas por meio de projetos contínuos.

Serviço

Dia C de Cooperar 2023

Quando: 1º de julho, das 8h às 12 horas

Onde: Passeio Público de Fortaleza (Praça dos Mártires) - Centro, Fortaleza/CE