Websérie do Sistema OCB/CE evidencia a força da mulher cearense. Assista!

Assista agora a Web Série "Mulher Forte, Mulher Cooperativista", do Sistema OCB/CE, que apresenta a história de vida e luta de 11 mulheres atuantes no cooperativismo

Mulher Forte, Mulher Cooperativista – é assim que a nova websérie sobre protagonismo feminino se chama. Idealizada pela casa do cooperativismo cearense, o Sistema OCB Ceará, a produção apresenta a história de vida e luta de 11 mulheres atuantes no cooperativismo, que tiveram suas vidas transformadas pelo modelo de negócio que mais cresce em todo mundo, orientado por valores e princípios que visam à construção de um mundo mais justo, equilibrado e com melhores oportunidades para todos.

O Cooperativismo é a união de pessoas que, com os mesmos objetivos e interesses, buscam o desenvolvimento econômico e social de sua região por meio da colaboração e da ajuda mútua – e os quatro episódios do “Mulher Forte, Mulher Cooperativista” demonstram que esse conceito não é utopia, mas uma realidade próxima e próspera.

Te convidamos a refletir sobre o espaço das mulheres em todos os níveis hierárquicos no ambiente de trabalho, almejando o crescimento feminino não apenas no desenvolvimento coletivo, mas também da equidade social. Assista agora a Websérie Mulher Forte, Mulher Cooperativista, disponível no canal do Sistema OCB Ceará no YouTube: www.youtube.com/@SistemaOCBCeara

