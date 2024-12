Sicredi

Sicredi Ceará Centro Norte organiza ações sociais para o Dia de Cooperar

Para falar da importância da doação de sangue, o Sicredi Ceará realiza hoje, 25, uma live, às 14h, com a participação do diretor-executivo da Sicredi Ceará Centro Norte, Marcos Aragão, e da assistente social do Hemoce, Adalise Maia. Acompanhe pelo perfil @sicrediceara no Instagram