Indústria: conheça os setores que mais demandam profissionais no Ceará

As escolas SESI SENAI são exemplo de educação inovadora de qualidade. Em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte, as pré-matrículas serão abertas a partir do dia 19/09, para o Ensino Fundamental I e II e Novo Ensino Médio. O período de inscrições vai até 16 de janeiro de 2023. As matrículas são gratuitas.

A proposta pedagógica das escolas SESI SENAI é o grande destaque, com o desenvolvimento da Robótica Educacional, com aulas de oficina tecnológica integradas ao currículo, empreendedorismo, além da valorização da Metodologia STEAM (sigla, em inglês, para Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), com o Espaço Maker, laboratório de Ciências, sala de artes, jogos e leitura.

Outro grande destaque está na oferta do Novo Ensino Médio, no itinerário da formação técnico-profissional, em parceria com o SENAI. Com isso, o estudante é certificado tanto na educação básica quanto em cursos técnicos em diversas áreas como Tecnologia da Informação, Telecomunicação e Energia. Assim, os estudantes ultrapassam as fronteiras da educação convencional e se preparam para o mercado de trabalho. Além disso, em 2023, a escola também ofertará os itinerários de Ciências da Natureza e Matemática, com foco na preparação dos alunos para os cursos de nível superior nestas áreas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Educação que dá resultado na vida

As escolas SESI SENAI formam estudantes para o mundo moderno e muitos deles se destacam, em várias áreas do conhecimento. É o exemplo da aluna Isabel Xavier Barbosa, que estuda na unidade da Parangaba, em Fortaleza. Com apenas 14 anos, ela alcançou o mais alto patamar da premiação na 25ª Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA), conquistando medalha de ouro na edição realizada em maio de 2022, com participação de mais de 12 mil escolas de todo o país.

Com ampla oferta e grande incentivo aos esportes, as escolas também geram grandes conquistas. Na natação, a aluna Gabriela de Mesquita Brilhante, 15, acaba de trazer para o Ceará cinco medalhas (2 de ouro e 3 de prata), na etapa regional das Paralimpíadas Escolares 2022. Com isso, foi classificada para a etapa nacional da competição, que será realizada em São Paulo (SP), em novembro. Gabriela cursa Desenvolvimento de Sistemas, no 1º ano do Novo Ensino Médio, na escola SESI SENAI Parangaba. Hoje, ela está entre as oito melhores atletas paralímpicas do Brasil, tendo conquistado 5 medalhas de ouro e 2 de prata na Copa Cearense de Paranatação - Troféu Edivaldo Prado, em abril deste ano.

Outro destaque é o aluno Ivo Fábio de Sousa Cidrão que, no ENEM 2020, obteve nota 960 na Redação. Depois de integrar a primeira turma do curso de Eletrotécnica do Novo Ensino Médio SESI SENAI, ele foi empregado na multinacional JLL, que presta serviços para a Amazon, além de cursar Engenharia Elétrica na Universidade de Fortaleza.

Como é o processo seletivo

O processo seletivo será para as quatro unidades escolares SESI SENAI: nos bairros Parangaba e Centro, em Fortaleza, e nas cidades de Sobral e Juazeiro do Norte. Para participar da seleção, o candidato deve acessar o edital disponível no site do SESI Ceará (sesi-ce.org.br), com todas as informações e o link de pré-matrícula. Outra maneira de realizar a inscrição é comparecer à Secretaria Escolar das unidades. Inicialmente, o estudante passa por uma seleção com provas de matemática e língua portuguesa. Se aprovado, pode prosseguir com a matrícula, que é gratuita. Além da pedagogia inovadora, quem estuda nas escolas da rede SESI SENAI Ceará recebe, também gratuitamente, o primeiro uniforme e o material didático.

Para o agendamento da seleção, é necessário apresentar alguns documentos originais: declaração de que está cursando o ensino infantil ou ensino fundamental, no ano anterior ao pretendido na matrícula; último boletim escolar emitido pela escola atual; carteira de identidade ou certidão de nascimento do estudante e RG do responsável legal; CPF do estudante e do responsável legal.

Se aprovado no processo seletivo, o estudante deve apresentar os seguintes documentos, no ato da matrícula: originais e cópias da declaração de que cursou de forma parcial ou integral do Infantil V (para candidatos do 1º ano); histórico escolar ou declaração provisória da série em curso; último boletim emitido pela escola atual; CPF e RG do aluno; RG, CPF e comprovante de endereço do responsável financeiro; Carteira de Trabalho – CTPS (somente para o dependente do trabalhador da indústria); PIS do responsável legal (somente para o dependente do trabalhador da indústria); duas fotos 3x4 do candidato; e comprovante de residência atualizado.



Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags