Projeto Quintais Gastronômicos é finalista do Prêmio Nacional do Turismo 2025

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar .

Fruto da parceria entre a Prefeitura de Amontada e o Sebrae/CE, a experiência de sucesso fomenta o empreendedorismo feminino nas comunidades litorâneas do município

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.