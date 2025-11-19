Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar .

Evento destaca a Inteligência Artificial como aliada dos pequenos negócios e reforça o papel do Sebrae e parceiros no fortalecimento do empreendedorismo na região Norte

Itapipoca recebe a 4ª edição do Seminário de Inovação e Gestão Avançada

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.