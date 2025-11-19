Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar .

Ação realizada pelo Governo do Ceará, em parceria com o Sebrae/CE, acontece nos dias 28 e 29 de novembro, no Crato

1ª Feira de Oportunidades Ceará Sem Fome reúne beneficiários do Cariri e Centro-Sul

