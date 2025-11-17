Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Baturité Food Festival 2025 celebra os sabores, os aromas e a economia criativa do Maciço
Baturité Food Festival 2025 celebra os sabores, os aromas e a economia criativa do Maciço

O evento acontece de 27 a 29 de novembro, na Praça da Estação, reunindo gastronomia, música e artesanato
