O evento discute o papel da ciência de dados, da IA e da inovação na transformação da governança pública e do desenvolvimento regional

Vale do Jaguaribe recebe o 5º Simpósio Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação

