Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Empreendedores celebram nova trajetória com o Selo Sebrae Ceará de Qualidade Empresarial
sebrae 3

Empreendedores celebram nova trajetória com o Selo Sebrae Ceará de Qualidade Empresarial

A cerimônia de entrega do biênio 2026/2027 acontece hoje, 13, no La Maison, reunindo convidados e representantes das 142 empresas agraciadas
Atualizado às Autor Estudio O POVO
Autor
Estudio O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Publieditorial
Conteúdo de responsabilidade do anunciante
sebrae 3
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar