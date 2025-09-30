Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Empreendedor brasileiro é o que mais dá importância para as redes sociais, aponta estudo
Empreendedor brasileiro é o que mais dá importância para as redes sociais, aponta estudo

Pesquisa internacional que, no Brasil, é realizada com apoio do Sebrae, indica que empreendedores valorizam tecnologias que possam melhorar a estratégia do próprio negócio 
