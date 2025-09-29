Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escolaridade de donos de pequenos negócios atinge recorde no Brasil 
sebrae 3

Escolaridade de donos de pequenos negócios atinge recorde no Brasil 

Em menos de uma década, a proporção de empreendedores com ensino superior subiu de 15% para 24%, segundo o Atlas dos Pequenos Negócios
Autor Estudio O POVO
Autor
Estudio O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Publieditorial
Conteúdo de responsabilidade do anunciante
sebrae 3
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar