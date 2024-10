Siará Tech Summit 2024: Sebrae premiará melhores startups

O Siará Tech Summit 2024 (STS), um dos eventos mais esperados do calendário de tecnologia e inovação no Nordeste, acaba de tornar público o edital para premiação de startups, o que irá reconhecer as três melhores startups da programação. Com o objetivo de promover e premiar startups inovadoras que apresentem soluções diferenciadas, a premiação visa incentivar o empreendedorismo e a inovação no Ceará, um estado que tem se destacado no cenário nacional por seu potencial criativo e tecnológico.

O evento ocorre entre os dias 23 e 25 de outubro, no Centro de Eventos do Ceará, e tem como objetivo reunir as principais inovações e empreendedores do país. As inscrições para startups expositoras seguem disponíveis até o dia 15 de outubro pelo site. Para participar do concurso, as startups interessadas precisam estar legalmente constituídas, com CNPJ ativo e, no mínimo, 12 meses de operação. Além disso, é necessário que as empresas estejam inscritas como expositoras no Siará Tech Summit.

As startups devem ter sede no Ceará e seu representante legal precisa possuir passaporte válido com, pelo menos, seis meses de validade, além de fluência em inglês. É importante ressaltar que apenas uma inscrição por CNPJ será aceita, e as empresas devem estar registradas nos projetos do Sebrae/CE.