Conheça alguns palestrantes confirmados no Siará Tech Summit 2024

O Ceará se prepara para receber o maior evento gratuito de inovação do estado, promovido pelo Sebrae CE, que ocorrerá no Centro de Eventos nos dias 23 a 25 de outubro. O evento reunirá especialistas renomados que compartilharão suas experiências e conhecimentos em palestras magnas e cases no palco principal, abordando temas fundamentais para o desenvolvimento e a transformação do empreendedorismo na região.

O evento destaca-se pela sua programação rica e diversificada, começando no dia 23, às 16h30, com o case "Aço ArcelorMittal acelerando junto com a Stock Car", ministrada por Jetson Lemos, pesquisador e professor com expertise em engenharia mecânica e metalurgia. Em seguida, a primeira palestra magna do evento, com Diogo Cortiz, professor, escritor e palestrante reconhecido, que trará insights sobre "Inteligência artificial", um tema essencial na era digital.

No dia 24, a programação continua com a palestra "Transformação digital", apresentada por Amanda Graciano, economista e mentora, que é uma das Top Voices do LinkedIn. Amanda trará sua vasta experiência em inovação e transformação digital, seguida pelo case "Zé Delivery", com Cláudio Azevedo, um dos criadores do Zé Delivery e fundador da Strides Edtech. Cláudio compartilhará o case de inovação da AMBEV, destacando as lições aprendidas ao longo do processo.