Maior evento gratuito de inovação do Ceará confirma data e local

Prepare-se para participar do Siará Tech Summit 2024, um super evento de inovação realizado pelo Sebrae Ceará. A programação acontece de 23 a 25 de outubro, no Centro de Eventos do Ceará, e promete ser uma grande oportunidade para empreendedores, investidores e empresários de diversos setores se conectarem e impulsionarem o ecossistema de inovação do estado.

Nesta edição, o Siará Tech Summit traz uma programação ainda mais diversificada, com mais de 300 startups expondo suas soluções inovadoras, palestrantes de renome na área de inovação, multipalestras silenciosas e segmentadas, mentorias coletivas e individuais, rodadas de negócios com investidores, festival de games, hackathon, concurso de startups, transmissões ao vivo e conteúdo exclusivo pós-evento. Além disso, é uma excelente opção para networking, já que proporciona a troca de experiências entre os participantes.

Com uma expectativa de 15 mil inscritos, superando os 13.080 do ano passado, o evento tem como público-alvo empreendedores de inovação, atores da Rede de Ecossistema de Inovação do estado, empresários de diversos setores, como agronegócio, indústria, comércio e serviços, além de futuros empreendedores e investidores interessados em novas oportunidades de parceria.