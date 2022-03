Você cuida da sua saúde cerebral? Saiba porque é importante para os negócios

Muito tem se falado sobre a importância de cuidar da saúde mental. O tema tem sido especialmente abordado em relação às mulheres, que muitas vezes têm acúmulo de funções na vida pessoal e profissional - e se a profissão em questão é a de empreendedora, os percalços podem ser mais delicados. Mas não só o psicológico importa na hora de manter o bem-estar integral. Segundo a psicóloga e especialista Fernanda Bornhausen, falar sobre saúde cerebral também é essencial para manter a qualidade de vida.

Mas o que é saúde cerebral? De acordo com Fernanda, uma maneira simples de compreender a diferença entre os conceitos é pensar que o cérebro é o “hardware do corpo” e a mente, o software, ou seja, ambos devem estar em boa sintonia e funcionamento para uma vida saudável. Para a especialista, um dos caminhos para essa sintonia é o autoconhecimento, que pode ser trabalhado a partir de estratégias que “reformulam os modelos mentais que todos nós já temos”.

“A neurociência trouxe essa possibilidade de entender melhor o que é a saúde do cérebro e como intervir nela. A gente olha muito para a mente, mas não para o cérebro, e eles estão conectados. Esse é um assunto que tem ganhado destaque com novos estudos de neurociência e uma questão importante para as mulheres empreendedoras, porque elas precisam estar muito preparadas para a montanha-russa que é o empreendedorismo”, ressalta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Evento presencial gratuito

A importância de estimular a saúde da parte mais importante do corpo, assim como bons hábitos, será discutida em um evento gratuito no próximo dia 30, no auditório do Hotel Gran Marquise, em Fortaleza. Realizado pelo Sebrae Ceará em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO, o encontro “Missão Mulher - É hora de retreinar o seu cérebro” que contará com palestra de Fernanda Bornhausen e mediação da jornalista Leda Maria.

“A palestra terá dicas bem práticas para aplicação tanto na vida pessoal quanto no empreendedorismo, pois não é possível ser líder e engajar outras pessoas sem as ferramentas corretas”, afirma Fernanda, que também é idealizadora e fundadora da Healthtech SEDO Farmácia da Mente. Na ocasião, estarão em pauta assuntos como a neurociência da ativação natural dos hormônios e a medicina do estilo de vida.

Além disso, participantes que se inscreverem com CNPJ ganharão uma hora de consultoria para redes sociais ou finanças do Sebrae e desconto de 10% para o curso Empretec Mulheres, que ocorrerá no mês de maio. Para participar do evento, é preciso se inscrever virtualmente pela plataforma Sympla e apresentar o passaporte vacinal com três doses de vacina contra a Covid-19 na entrada do encontro.

Serviço

Encontro Missão Mulher

Quando: 30 de março de 2022, das 18 às 20 horas

Onde: Hotel Gran Marquise (Avenida Beira Mar, 3980 - Mucuripe)

Inscrições: Gratuitas, por meio do Sympla



Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags