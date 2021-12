Sebrae lança APP para ajudar empreendedores na gestão das empresas

A Black Friday, que acontece agora no mês de novembro, já se consolidou no calendário brasileiro como uma grande oportunidade de negócios tanto para vendedores quanto para consumidores. E este não é um momento apenas para as grandes empresas, os pequenos negócios também podem aproveitar a data para a ampliar as suas vendas, desde que os empreendedores se preparem adequadamente para não frustrar as expectativas dos clientes e acabarem prejudicando a imagem de suas empresas.

Para ajudar os pequenos negócios a compreenderem estes e outros detalhes e a implementarem estratégias que contribuam para a conquista de melhores resultados comerciais neste período, o Sebrae/CE está promovendo o Plantão Black Friday, com a realização de masterclasses com dois grandes especialistas do mercado: Cristiano Chaves, considerado a maior referência em Experiência do Cliente do país e Thiago Concer, que é um dos principais especialistas em vendas do Brasil.

As masterclasses serão realizadas nos dias 10 e 11 de novembro, a partir das 19 horas, em plataforma online com acesso disponibilizado aos inscritos pelo Sebrae/CE. Ao final de cada um dos eventos, cinco inscritos serão sorteados para participar de uma Sessão VIP com o palestrante do dia.

Além de garantirem a participação na capacitação, os primeiros inscritos no Plantão Black Friday também ganharão duas horas de consultoria personalizadas com especialistas do Sebrae/CE e um kit de peças de divulgação para serem utilizadas nas redes sociais.

Os empreendedores interessados podem ter acesso a mais informações ou realizarem sua inscrição no Plantão Black Friday pelo endereço eletrônico https://link.ce.sebrae.com.br/plantaoblackfridayopovo.

Estratégia é fundamental

Para o articulador da Unidade de Comunicação Corporativa e Eventos do Sebrae/CE, Carlos Viana, antes de embarcar na Black Friday as empresas precisam estar atentas a alguns detalhes importantes. “Esta é uma data em que os consumidores já se programam para realizar alguma compra, mas desde que encontrem promoção reais e relevantes. Por isso, é necessário que antes de pensar nos descontos as empresas saibam, por exemplo, como precificar corretamente os seus produtos ou serviços, sem esquecer ainda a oferta de formas facilitadas de pagamento".

Outra questão importante, segundo Carlos, são as estratégias de divulgação das empresas e das ofertas. “No ano passado, cerca de 52% dos consumidores da Black Friday compraram em lojas que nunca haviam comprado antes. Isso se configura em uma grande oportunidade para as empresas conquistarem novos clientes”.

De acordo com o gestor do Sebrae, um grande aliado desta divulgação e também das vendas são as redes sociais, sites e aplicativos como o Instagram, o Google e Whatsapp Business. “Cerca de 82% dos brasileiros pesquisam online antes de comprar na loja física, por isso é fundamental que as empresas tenham uma presença digital cada vez mais assertiva”.

Programação

Masterclass: Como potencializar os resultados da sua equipe na Black Friday!

Data: 10/11

Horário: 19 horas

Palestrante: Cristiano Chaves - atual Head de Customer Experience da rede Raia Drogasil, é considerado hoje a maior referência em Customer Experience no Brasil. Formado em Marketing, tem experiência de 16 anos em relacionamento com clientes e 14 anos com E-Commerce, com uma passagem de sete anos na B2W.

Ocupou durante nove anos o cargo de Head de Relacionamento com a Cliente na Arezzo&CO, responsável pelas marcas: AREZZO, SCHUTZ, Ana Capri, FIEVER, Alexandre Birman Alme Outstore e Vans desde 2012.

Foi tricampeão do Prêmio E-Commerce Brasil (2016, 2017 e 2018), na categoria Melhor Profissional de Experiência do cliente e vencedor do Prêmio Digitalks 2017, como Profissional na categoria Mídia.

Masterclass: Vendas não ocorrem por acaso: Domine as estratégias para as vendas na Black Friday!

Data: 11/11

Horário: 19 horas

Palestrante: Thiago Concer - Um dos maiores especialistas em vendas do Brasil, com mais de 15 anos de experiência prática na área. Ele fundou o IEV, a maior escola de vendas do país e é líder do movimento #OSV Orgulho de ser vendedor, o maior movimento de profissionalização e valorização da profissão de vendedor.

Por quatro anos consecutivos (2015, 2016, 2017 e 2018) também foi o treinador de equipes comerciais mais contratado do Brasil, tendo treinado mais de 500 empresas e mais de 100 mil vendedores e gerentes comerciais, ajudando a vender milhões nos últimos anos.

Serviço

Plantão Black Friday

Data: 10 e 11 de novembro

Horário: 19 horas

Inscrições: https://link.ce.sebrae.com.br/plantaoblackfridayopovo.

