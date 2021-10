Webinar gratuito ajuda empresas a potencializar vendas e melhorar negócios

A convite do Sebrae, palestrantes ensinam estratégias de marketing, comportamento do consumidor, gestão financeira e tecnologia

O Sebrae realiza o Webinar a Jornada da SuperAção, entre os dias 13 e 15 de outubro, a partir das 19 horas. O objetivo é auxiliar empresários a potencializarem os negócios e alavancar resultados, a partir de estratégias de marketing, finanças, vendas e ampliação na participação do mercado. O evento é exclusivo para empresas que já atuam no mercado e desejam incorporar novas estratégias de negócio. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas online.

O evento irá abordar temas como gestão financeira, liderança, marketing digital, negociação, inovação em vendas, empreendedorismo, vendas pela internet e comportamento do consumidor. Além disso, as primeiras 400 empresas inscritas irão receber uma consultoria online (nas áreas de marketing, vendas ou finanças) de uma hora gratuita, sendo válida para o exercício ainda em 2021. Outra vantagem é a disponibilização do cupom promocional SEBRAE O POVO, que dará direito a um e-book sobre finanças.

Quem inicia o ciclo de palestras no dia 13 é a educadora financeira, modelo e influenciadora digital, Carol Dias, que tem mais de 6,5 milhões de seguidores nas redes sociais. Com linguagem acessível e buscando utilizar a própria história para empoderar, principalmente, mulheres, a jovem fala sobre o rumo à riqueza e gestão financeira.

No dia seguinte, o evento segue com a CEO da DNA de Vendas, consultoria especializada em aumento de produtividade em vendas, Lúcia Haracemiv. Tendo no currículo parcerias com empresas como General Motors, Nestlé, Porto Seguro, Carrefour e SCHUTZ, a profissional fala sobre liderança, marketing e vendas.

Logo em seguida, às 20h, é a vez do administrador de empresas, empresário e profissional de vendas, Joélio Barreto, que traz seus 25 anos de experiência em assuntos como empreendedorismo, pequenos negócios e inovação.

Quem finaliza o evento, no dia 15, é a especialista em Marketing Digital com foco em redes sociais para negócios e autora do livro “Desperte seu Conhecimento Milionário”, Ana Tex. Sempre tratando de marketing e vendas de forma descomplicada, ela é considerada por muitos a principal autoridade em novas mídias.

Serviço:

Jornada da SuperAção

Quando: 13 a 15 de outubro

Inscrições: gratuitas, online

Palestras:

- Carol Dias - Finanças para pequenas empresas: Como Organizar as finanças da sua empresa? - 13/10, 19h

-Lúcia Haracemiv - Como estabelecer um processo de vendas e negociar de forma assertiva - 14/10, 19h

-Joélio Barreto - Descubra como vender mais sem pedir que seu cliente compre! - 14/10, 20h

-Ana Tex - Como fazer marketing digital para pequenas empresas? - 15/10, 19h

