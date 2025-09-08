Feira do Empreendedor e Siará Tech Summit fortalecem o Ceará como polo de negócios e inovação

Fortaleza se prepara para viver um dos maiores momentos do seu calendário econômico e de inovação. De 8 a 10 de outubro, a capital cearense será palco da Feira do Empreendedor e do Siará Tech Summit, dois dos maiores encontros de negócios e inovação do Nordeste. Realizados simultaneamente pelo Sebrae Ceará, os eventos devem atrair cerca de 60 mil visitantes ao Centro de Eventos, movimentando a economia local e reforçando a posição da capital como referência em turismo corporativo, tecnologia e empreendedorismo.



O espaço será dividido em dois pavilhões, cada um com 13.500 m² de estrutura. Um será dedicado à Feira do Empreendedor, voltada a quem deseja abrir uma empresa ou expandir atividades já existentes. O outro receberá o Siará Tech Summit, considerado o maior encontro de inovação do Nordeste que vai reunir startups, investidores, universidades e especialistas em uma programação que inclui pitchs, hackathons, arenas temáticas.



A expectativa é de que a realização simultânea dos dois eventos gere impactos diretos para a cidade movimentando os diversos setores da economia, além de ampliar oportunidades de renda para pequenos negócios. “Conectados com o objetivo de tornar o Ceará mais empreendedor e inovador, esses encontros ampliam a visibilidade do estado no cenário nacional, atraindo investimentos e consolidando o potencial criativo da nossa região”, destaca o Sebrae Ceará.



Os eventos posicionam Fortaleza como hub estratégico de empreendedorismo e inovação no Nordeste, projetando o estado no mapa nacional. Para empreendedores, empresas e startups, os eventos representam uma oportunidade única de aprendizado, conexões estratégicas e novos mercados, reforçando o movimento “Por um Ceará mais empreendedor e inovador”.



A participação nos eventos é gratuita mediante inscrição.

