Caito Maita, CEO da Chilli Beans, ensina: "invista 75% no seu produto mais básico"

Pioneiro no nicho de quiosques para óculos, a orientação de Caito para quem quer colocar em prática a inovação é, primeiro, identificar o produto mais básico do seu negócio, aquele “carro-chefe” que vai garantir o sustento do empreendimento, e investir nele a maior parte dos esforços (75%). Os outros 25% devem ser dedicados à inovação.

"Existem setores maravilhosos, gigantescos, que são velhos, que são arcaicos, e que precisam de inovação no Brasil". Esse foi apenas um dos "insights" compartilhados por Caito Maia, fundador e CEO da Chilli Beans no primeiro dia do evento "Sebrae é pra Você - Edição Marketing e Vendas", que ocorreu na noite desta terça-feira, 5. Além dele, outros empreendedores experientes conduziram palestras voltadas para quem está começando a jornada empreendedora ou mesmo para quem já empreende e busca inspiração. O segundo dia do evento ocorre hoje, 6, às 19h30, e receberá a influenciadora digital Mari Maria, entre outros nomes.

Nesta palestra, Isaías utilizou sua própria história empreendendo no setor de produtos personalizados para inspirar outras pessoas a seguirem seus acertos e evitar seus erros. "Um hobby virou um negócio, e em pouco tempo tive que virar empresário, saber lançar nota, cuidar do financeiro...", conta, dizendo que teve a vida transformada “da noite para o dia”.

Ambos já alcançaram a desejável marca de um faturamento de 7 dígitos. Enquanto Isaías compartilhou dicas focadas nos seus erros e acertos de sua trajetória, Isabela focou no impacto do branding. Confira, a seguir, as principais dicas de cada palestra.

Também participaram do evento, como palestrantes, os empresários Isaías Avelino, publicitário, produtor de conteúdo e fundador da loja cearense de personalizados Me Gusta Presentes, e a paulista Isabela Gaidys, que há seis anos empreende na Ilustralle, tendo também fundado os negócios Let´s Talk e Coolmmerce.

“Com isso, você tem uma constância e uma base muito sólida no seu negócio, que garante o faturamento. E aí, com os percentuais, você faz umas gracinhas”. Bruno Nunes, empresário, palestrante e comunicador, conduziu a conversa com Caito, que compartilhou sua experiência valiosa. Confira outras do especialista:

Uma das primeiras dicas da empreendedora é desmistificar a ideia de que o branding é voltado apenas para grandes empresas, e que o colocava em prática desde quando começou. “Eu nem sabia o que era marketing, o que era branding, eu só sabia que eu queria entregar o melhor com o que eu tinha, a minha criatividade", diz a empresária. Confira as principais dicas de Isabela:

Branding é conceito, personalidade e identidade. "A tarefa principal do Branding é saber comunicar e transmitir exatamente o que você deseja - e fazer com que tudo isso seja o ponto principal na hora do cliente escolher você, dentre tantas outras marcas", diz Isabela Gaidys.

Desmistifique a ideia de que o branding é apenas voltado para grandes empresas. Você também pode fazer!

O branding está nos DETALHES. Atente a cada ponto de contato da sua marca com o seu cliente.

Branding é sobre a personalidade da sua marca. O branding e a autenticidade podem fazer com que muita gente odeie sua marca e a ideia é que você não queira atingir todo mundo, mas pessoas que curtam esse universo da sua marca.

Branding é sobre a personalidade da sua marca. O branding e a autenticidade podem fazer com que muita gente odeie sua marca e a ideia é que você não queira atingir todo mundo, mas pessoas que curtam esse universo da sua marca. Crie comunidades apaixonadas pela sua marca e faça testes com esse público, oferecendo vantagens exclusivas.

Tudo na sua marca precisa falar o mesmo idioma: desde o produto à comunicação que tem com o cliente. Por isso, nada na sua marca pode ser aleatório.

Descubra a personalidade da sua marca! Imagine como se ela fosse uma pessoa e comece a descrevê-la para orientar suas ações.

Interação



Ao fim das palestras, os participantes tiveram a oportunidade de fazer perguntas específicas aos palestrantes, que deram dicas e insights com o objetivo de alavancar os resultados dos negócios dos participantes. Isaías Avelino, que também foi estagiário de endomarketing do Sebrae/CE, lembrou a importância da organização para micro e pequenos empreendedores. “O Sebrae está aqui para você. Ele vai te ajudar com todas as coisas que falei aqui, seja no âmbito financeiro como do marketing, da precificação ou da administração”, diz.

Segundo dia



Nesta quarta-feira, 6, mais um encontro com nomes de destaque do mercado está agendado para às 19h30. Hoje, participarão do evento Mari Maria, fundadora da Mari Maria Makeup, além do especialista em Investimento Anjo pela FEA/USP, Edson Mackeenzy, e da fundadora e diretora da Delivery English, Lívia Nunes.