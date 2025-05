Leite A2: uma nova opção para quem busca saúde e bem-estar

A Sabor & Vida traz ao mercado seu novo leite A2, produzido em fazendas certificadas, exclusivamente a partir de vacas com o genótipo A2A2. O produto é opção para quem busca mais saúde e conforto digestivo

Diferentemente do leite convencional, que contém as proteínas A1 e A2, o leite A2 possui apenas a proteína beta-caseína A2. Isso significa que o leite não promove a formação de betacasomorfina-7 (BCM-7) durante a digestão, ou seja, a substância associada a desconfortos digestivos em algumas pessoas. Isso torna o Leite A2 da Sabor & Vida uma opção mais leve e de melhor digestibilidade.

O Leite A2 , novidade da Sabor & Vida — marca cearense reconhecida por seus produtos lácteos de alta qualidade, é uma aposta para oferecer mais saúde e conforto digestivo aos seus consumidores. O novo produto já conta com a certificação da FairFood — referência em protocolos de rastreabilidade e bem-estar animal, e promete oferecer mais saúde e conforto digestivo para os consumidores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A experiência de Lidú Figueiredo, gestora de marcas e patrocínios da Marcas Hub, revela como o Leite A2 mudou sua vida. Apaixonada por café com leite, o consumo da bebida ficou mais restrito devido ao desenvolvimento de intolerância à lactose, levando ao corte total do produto na rotina.

“Experimentei várias opções de leite sem lactose, mas nenhuma me convencia — o gosto era estranho, a cor amarelada e aquela validade enorme só me afastava ainda mais da ideia de estar consumindo algo saudável”, explica.

Foi então que ela conheceu o Leite A2 da Sabor & Vida. “De cara, a diferença é visível: branquinho, fresco, com validade curta - como um leite de verdade tem que ser! E o melhor: posso voltar a tomar meu café com leite sem medo, sem dor, sem desconforto. O sabor é leve, delicioso”, compartilha.

“A principal característica do Leite A2 é basicamente essa facilidade na digestibilidade. Geralmente ele tem lactose, sim, mas algumas marcas já estão fazendo a reposição da lactase (enzima digestora da lactose) dentro do leite A2, que torna mais fácil a digestibilidade”, explica a nutricionista Beatriz Torres, embaixadora da marca. De acordo com ela, todos os produtos A2 da Sabor & Vida são adicionados de lactase.