Últimos dias para aproveitar a 20ª edição da Fortaleza Restaurant Week

“Por meio do evento, pudemos apresentar nossa gastronomia a novos clientes e também fidelizar os frequentadores. Os participantes tiveram a oportunidade de experimentar nossos menus especiais a preços acessíveis”, declara a Mariana Abreu, sócia e Diretora Executiva do Grupo Noz. "Vida longa à Restaurant Week e que continue promovendo a cultura gastronômica em todo o País!”, finaliza.

O festival não é apenas uma celebração das artes culinárias, mas também um ato de solidariedade. Quem conferir o menu week vai ser incentivado a contribuir com R$ 2 por menu consumido, destinados ao Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer (Caviver), Organização da Sociedade Civil (OSC) que tem como missão prevenir a cegueira infantil com assistência de excelência gratuita. O projeto social diagnostica, trata e reabilita crianças socialmente desfavorecidas, que apresentam baixa visão ou risco de cegueira. Conheça mais (@vemcaviver).

“Nosso objetivo é democratizar a boa gastronomia. Esta é uma oportunidade para os apreciadores degustarem pratos autênticos e culturais a partir de uma experiência única e a um valor fixo,” afirma Fernando Reis, idealizador do festival no País.

Sobre a Restaurant Week

Presente em mais de 20 cidades brasileiras, a Brasil Restaurant Week é, há 17 anos, um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do mundo. Com o objetivo de criar oportunidades e acesso à boa gastronomia, o festival movimenta e aquece o mercado gastronômico em períodos de baixa sazonalidade. Assim, durante o evento, os principais restaurantes preparam um menu especial, temático, com harmonizações diferenciadas e valor fixo para levar aos clientes experiências prazerosas. Para mais informações sobre os restaurantes participantes e para reservar sua experiência,

acesse www.restaurantweek.com.br.