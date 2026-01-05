Transplantes, pesquisa e gestão pública: como a Rede D’Or atua em responsabilidade social

Todo ano, Fátima Aparecida Farias manda mensagem ao dr. Ricardo Ribas para agradecer pelo transplante de rim que há 9 anos salvou a vida da sua filha Vitória Farias Soares, hoje com 14 anos / Crédito: PAULO MARRUCHO

Todo ano, no mesmo dia, o médico Ricardo Ribas recebe uma mensagem de uma mãe. A filha dela, hoje uma adolescente, foi paciente do Hospital Estadual da Criança, no Rio de Janeiro, quando tinha apenas 4 anos e 11 kg. Foi nesse hospital que a menina recebeu o rim que salvou sua vida, e a cada ano a mãe volta para agradecer. Essa é apenas uma das histórias de vida que se cruzam com as ações sociais da Rede D'Or, maior empresa de saúde da América Latina. A atuação inclui apoio ao SUS, investimento em ciência de padrão internacional e difusão de protocolos assistenciais, fortalecendo o sistema de saúde brasileiro em diversas regiões do país.

Conheça algumas dessas iniciativas. Parceria com o SUS Há mais de 10 anos, o Hospital Estadual da Criança (HEC), no Rio de Janeiro, é administrado em parceria entre o governo estadual e o Instituto D’Or de Gestão de Saúde Pública, braço social da Rede D’Or.

A unidade é dedicada ao cuidado de alta complexidade para crianças e adolescentes. Hoje, o HEC é um dos únicos três hospitais brasileiros a realizar transplante renal em crianças com menos de 15 kg. Bebês de até 1,6 kg com câncer também são operados no hospital com técnicas minimamente invasivas. Na ortopedia, o hospital mantém o único ambulatório no Rio de Janeiro dedicado ao tratamento de pé torto congênito, condição que, sem intervenção, pode levar a deficiência física e limitações motoras permanentes. Desde 2013, foram realizados no hospital mais de 300 transplantes em crianças e adolescentes, 62 mil cirurgias e 253 mil consultas ambulatoriais.



Ciência brasileira para o mundo

Bruno Solano integra o grupo de 48 cientistas apoiados pelo IDOR e atua em pesquisas voltadas a tratamentos inovadores e acessíveis Crédito: Divulgação

O trabalho de responsabilidade social também passa pela produção de conhecimento científico. Por meio do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR), organização sem fins lucrativos, a Rede D’Or apoia há 15 anos projetos de pesquisadores brasileiros e a cooperação com centros internacionais. Um exemplo disso é o encontro da norte-americana Jennifer Doudna, ganhadora do prêmio Nobel, com os brasileiros Bruno Solano e Thyago Calvo, que participaram de treinamento com a cientista. Ambos integram a iniciativa Ciência Pioneira, voltada ao financiamento de pesquisas de fronteira. Bruno e Thyago estão entre os 48 cientistas apoiados pelo IDOR nesse programa. Eles estudam tratamentos inovadores e acessíveis para doença falciforme e doenças degenerativas.