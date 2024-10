Rede D’Or é uma das empresas mais sustentáveis do mundo

Paulo Moll, CEO da Rede D’Or, explica como a empresa alia metas de desenvolvimento econômico regional e agenda de mudanças climáticas. Crédito: Divulgação.

ARede D’Or, maior empresa de saúde da América Latina, é destaque na gestão ambiental e social. Exemplo disso é que a revista Time, conhecida mundialmente por seus rankings e listas, elegeu em junho as 500 empresas mais sustentáveis em 2024. Além de ser uma das 5 brasileiras no ranking, a Rede é uma das 11 empresas de saúde selecionadas no mundo todo. Desde 2022, a companhia divulga amplamente as suas metas de sustentabilidade no Relato Integrado de Sustentabilidade, auditado por organismo externo independente e credenciado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), destacando-se como uma das poucas empresas brasileiras de saúde com uma estratégia ESG definida e com metas claras. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Paulo Moll, CEO da Rede D’Or, explica como a empresa alia metas de desenvolvimento econômico regional e agenda de mudanças climáticas. Crédito: Divulgação.

“Estamos fortemente engajados na agenda das mudanças climáticas, contribuindo para uma economia de baixo carbono. Entre nossas iniciativas estratégicas, destacamos a intenção de migrar 74 unidades consumidoras para o uso de energia de fontes renováveis até o final de 2025. Nosso objetivo é reduzir em 36% as emissões de gases de efeito estufa até 2030, em alinhamento com o compromisso Race to Zero”, afirma Paulo Junqueira Moll, CEO da Rede D’Or. A companhia continua investindo na eficiência energética de seus hospitais e clínicas e no aprimoramento do programa de gerenciamento de resíduos. “Ressaltamos também o nosso compromisso social com o desenvolvimento econômico das regiões em que atuamos. Em 2023, mais de 90% dos materiais e serviços contratados pela Rede D’Or foram distribuídos por fornecedores locais”, destaca o executivo.

Resultados e metas A Rede D'Or foi uma das seis empresas de saúde globalmente reconhecidas em 2023 com o prêmio Health Care Climate Challenge, concedido pela organização internacional Saúde sem Dano (Health Care Without Harm), representada no Brasil pelo Projeto Hospitais Saudáveis. A premiação, na categoria Campeões Climáticos de Cuidados com a Saúde e Liderança Climática (Climate Leadership – Gold), ressalta o empenho da Rede D’Or no combate às mudanças climáticas. A Rede D’Or também recebeu Menção Honrosa na categoria Análise Econômico-Financeira do 25° Prêmio Abrasca, de Melhor Relatório Anual de Companhia Aberta - Grupo 1. Além disso, foi incluída como finalista pelo Relatório de Sustentabilidade 2022.

Na bolsa de valores B3, a companhia foi selecionada para integrar a 19ª carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), em vigor desde janeiro de 2024. Apenas empresas reconhecidas pelo seu comprometimento com a sustentabilidade empresarial entram no índice. “Ter metas ESG e implementar políticas para atingi-las é um trabalho permanente, em que o processo de amadurecimento é transversal e a evolução é constante”, declara Ingrid Cicca, gerente de Sustentabilidade e Meio Ambiente da Rede D’Or.



Resultados ESG da Rede D’Or em 2023 17,1% - redução no consumo de água*



13% - redução na quantidade de resíduos perigosos gerados



133 unidades inventariadas no programa GHG Protocol, para monitorar e estabelecer métricas de redução de emissão de gases de efeito estufa



Redução de 16,9% no consumo energético nas Centrais de Água Gelada



73 unidades consumidoras no mercado livre de energia



R$ 17,5 milhões investidos em projetos sociais incentivados



R$ 31,9 milhões investidos no gerenciamento de resíduos



21.325 empregos gerados



1,6 milhão de beneficiários diretos e indiretos impactados pelos projetos sociais da empresa

*15 unidades integrantes do projeto de eficiência hídrica Programa GHG Protocol e Financial Times

O inventário corporativo de emissão de Gases de Efeito Estufa da Rede D'Or foi reconhecido com o Selo Ouro no Programa Brasileiro GHG Protocol, o mais alto nível de qualificação, o que evidencia o empenho da empresa na redução de suas emissões. “Ao final de 2023, alcançamos a marca de 133 unidades de negócio da Rede D’Or no Programa Brasileiro GHG Protocol, que serão reportados no próximo ciclo, e recebemos score B pelo segundo ano consecutivo no reporte ao CDP. Tivemos ainda a conquista do certificado FTSE4Good Index Series, com score 3.9, posicionando-nos entre as Top 6 do subsetor, índice aferido pela Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell, divisão da Bolsa de Valores de Londres e um dos mais importantes indicadores internacionais de sustentabilidade”, destaca Cicca. “No último ano, realizamos uma avaliação abrangente de riscos e oportunidades baseadas em cenários climáticos físicos e de transição. Os cenários climáticos ajudam na criação de políticas, avaliação de impactos, orientação de pesquisas e no estabelecimento de metas e compromissos ambientais”, completa Ingrid Cicca.



Metas ambientais Energia elétrica

Redução de 10% do consumo anual de energia elétrica da Central de Água Gelada (CAG) das unidades da Rede D’Or que possuem este sistema implantado (previsão no final de 2024 para um total de 24 unidades). Eficiência Hídrica

Redução de 10% do consumo de água até o final de 2024: projeto visa a captação de água da chuva e o reaproveitamento da água condensada da refrigeração para as unidades hospitalares com o sistema implantado (previsão final de 2024 para o total de 31 unidades). Gerenciamento de Resíduos

Alcançar 30% da taxa de resíduos recicláveis até 2030: compromisso sólido com a gestão responsável de resíduos.