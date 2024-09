Como escolher o seu hospital?

Para escolher um hospital, ter acesso aos indicadores de qualidade da instituição faz diferença para tomar uma decisão consciente. Na Rede D’Or, esses dados são divulgados publicamente desde 2022.

“A criação de bancos de dados, padrões e manuais utilizados como referência em todos os estados pela Rede D’Or tem acelerado o processo de elevação da segurança dos processos assistenciais e retroalimentado o sistema continuamente”, ressalta Franklin Lindolf Bloedorn, avaliador da Joint Commission International (JCI). A entidade é um organismo de acreditação de unidades de saúde dos Estados Unidos.

Segundo o coordenador da unidade de internação do Hospital São Carlos, Dr. André Albuquerque da Silva, a excelência da Rede D’Or é fruto do compromisso com a disponibilização de tecnologia de ponta e de equipes qualificadas na busca por tratamentos eficientes e seguros. Confira, a seguir, os principais índices que têm refletido a excelência da empresa nos últimos anos: