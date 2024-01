Rede D’Or é líder no Brasil em práticas ESG na saúde

Com o reconhecimento das principais ferramentas de avaliação de sustentabilidade, a empresa está à frente das transformações sociais, de governança e ambientais no setor brasileiro de saúde

A Rede D’Or, maior empresa de saúde privada da América Latina, avançou na incorporação de critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) em 2015, com a publicação do seu primeiro Relatório de Sustentabilidade, auditado desde 2020 por terceira parte, seguindo as diretrizes dos principais padrões mundiais de reporte de sustentabilidade, como GRI (Global Reporting Initiative) e SASB (Sustainability Accounting Standards Board).



Gestão ambiental premiada



Como signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) desde 2020, a Rede D’Or aderiu à Agenda 2030 de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Do total de 17 ODS, a empresa se comprometeu a alcançar metas em oito objetivos, os mais fortemente relacionados ao tema ESG são: o ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura; o ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis; e o ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima.

As metas socioambientais da Rede D’Or a serem cumpridas até 2030, são, por exemplo, a redução de 36% das emissões relativas de gases de efeito estufa (GEE). Além disso, como participante da campanha global Race to Zero pela mitigação das mudanças climáticas, assumiu o compromisso de zerar, até 2050, as emissões líquidas de carbono.

A companhia otimizou todo o sistema de climatização a partir da automação das centrais de água gelada, (CAG), com o objetivo de reduzir em pelo menos 10% o consumo anual de energia elétrica nas unidades participantes do projeto até 2024.

Com a adesão ao Mercado Livre de Energia (MLE), tem meta de atingir 74 unidades de negócios operando com fontes de energia renováveis até 2025. Em setembro de 2023, o grupo já tinha 66 unidades consumidoras (alocadas em 61 hospitais e centros médicos) operando no MLE.

Em outra frente, a empresa investe em um Programa de Efi ciência Hídrica para garantir a redução de 10% do consumo de água em todas as unidades integrantes do projeto até 2024. Entre outras estratégias, as unidades captam água da chuva e reaproveitam água condensada da refrigeração. Na área de gerenciamento de resíduos, instituiu como meta global o patamar de 30% de taxa de resíduos recicláveis até 2030. Em paralelo, foram implementadas práticas de logística reversa em parceria com a cadeia de fornecedores.

Pelo segundo ano consecutivo, a Rede D’Or recebeu o selo ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol (PBGHGP), o mais alto nível de qualifi cação para os inventários de gases de efeito estufa (GEE), estabelecidos pelo Protocolo de Quioto. Um desses gases, o óxido nitroso (N2O), é um dos mais representativos na composição de emissões da empresa, utilizado em forma de gás anestésico com um potencial de aquecimento global (GWP, na sigla em inglês) 298 vezes maior que o CO2.