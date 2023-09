Rede D’Or oferece qualidade de padrão internacional

Hospitais do grupo são reconhecidos por seus índices de qualidade superiores quando comparados a outras instituições de excelência no Brasil

Oferecer um padrão de excelência em 73 hospitais, com presença em 13 estados e no Distrito Federal, é uma conquista ousada. Mas para a Rede D’Or, maior empresa de saúde da América Latina, esse desafio é assegurado pelo mais abrangente Programa de Qualidade Técnica do País. A metodologia inclui o desenvolvimento das equipes e o monitoramento contínuo de 50 indicadores de qualidade, e compara esses resultados com os dos melhores hospitais privados do Brasil. Os números são discutidos em reuniões mensais, o que possibilita a identificação de oportunidades de melhoria e a rápida adoção de protocolos atualizados, garantindo a constante evolução dos cuidados prestados. Todos os indicadores são auditados por um grupo do setor de qualidade da empresa, que checa a acurácia dos dados, bem como por entidades independentes da empresa que são especializadas em qualidade em saúde.

“Os pacientes devem encontrar o mesmo padrão de qualidade técnica e segurança em qualquer unidade da Rede D’Or, independentemente da localização geográfica”, explica Helidea Lima, diretora de Qualidade Corporativa.

A Rede D’Or orgulha-se de ser uma instituição que busca constantemente aprimorar seus processos, adotando uma política de transparência em relação aos seus resultados. No início do ano, foi pioneira na divulgação de seus indicadores de qualidade em todos os grandes jornais do Brasil e valoriza a iniciativa de outras organizações brasileiras que sigam esse movimento. Mantendo esse compromisso, a Rede D’Or vem à público compartilhar seus indicadores do primeiro semestre de 2023.