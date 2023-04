Rapidez no atendimento emergencial é destaque no Hospital São Carlos

No hospital da Rede D’Or, a Emergência conta com diversas especialidades médicas, o que contribui para um encaminhamento mais assertivo do paciente e tomadas de decisão mais efetivas

Há 35 anos, o Hospital São Carlos trabalha para oferecer o melhor atendimento médico do Ceará. A instituição é parte da Rede D’Or, maior empresa privada de saúde da América Latina, e investe na agilidade e resolutividade do setor de Emergência.

O diferencial da Emergência do São Carlos é o atendimento em, no máximo, 25 minutos. Sobre esse aspecto, o médico e diretor clínico do hospital, Francisco Monteiro, esclarece que existe uma triagem de classificação de risco no momento em que o paciente chega no hospital, a fim de dar prioridade aos casos mais graves.

“Em casos de risco de morte e situações extremamente graves, o tempo de espera é zero. Esse tempo de 25 minutos é o tempo máximo de atendimento”, destaca.

Outro diferencial da instituição são as emergências especializadas. Além da clínica médica padrão, o São Carlos conta com Emergência nas áreas de Ortopedia, Traumatologia, Neurologia, Cardiologia, Oncologia e Pediatria. O diretor técnico do hospital, Marcelo Hertz, explica que as emergências especializadas proporcionam um tratamento mais direcionado.

Segundo o médico, a rapidez na tomada de decisão do profissional pode ser crucial em alguns casos, principalmente com a necessidade de mobilizar determinadas estruturas para melhor atender o paciente. “Quando a gente recebe um paciente com infarto, por exemplo, a tomada de decisão do cardiologista é muito mais rápida. Isso faz a diferença no doente com risco de vida”, indica.

Controle de qualidade

Para a diretora operacional do hospital, Márcia Real, um diferencial importante do São Carlos é a qualidade técnica dos médicos, da enfermagem e de todo o resto da equipe hospitalar. “Nós temos uma equipe de apoio muito grande também, como suporte de hemodinamicistas, de cirurgia geral e de urologista”, explica.

A garantia dessa qualidade é o constante treinamento e avaliações que o time do São Carlos recebe. Sempre acompanhando a percepção dos clientes por meio de pesquisas, são realizadas reuniões sistemáticas a cada 15 dias para identificar falhas e chegar a soluções. Além disso, o time de acolhimento do setor de Emergência recebe treinamento especializado para promover um cuidado com agilidade no atendimento aliado à segurança para o paciente.

Fortaleza com destaque em transplantes e tecnologia

Não é só na Emergência que o São Carlos se destaca. O hospital conquistou um feito que orgulha todos os cearenses: tornou Fortaleza destaque no mapa dos transplantes no Brasil.

De acordo com Francisco Monteiro, o São Carlos já realizou mais de 800 transplantes de fígado, com uma taxa de resultados positivos de 86,5%. Só em 2022, foram 112 transplantes do tipo na instituição.

Segundo o médico, enquanto antes muitos pacientes de Fortaleza se deslocavam para São Paulo a fim de realizar um transplante de fígado, hoje, o São Carlos foi capaz de mudar esse fluxo.

“A gente tem uma média de transplantes muito alta, com resultados fabulosos. É extremamente comum pacientes do Sudeste se deslocarem para Fortaleza para fazer o transplante de fígado conosco”, afirma.

O São Carlos também passou a integrar o mapa da cirurgia robótica de quarta geração, ao receber no hospital um novo robô para esse tipo de procedimento. O aparelho é utilizado pelos cirurgiões, e auxilia os profissionais em operações que exigem alto grau de precisão nos movimentos.

A tecnologia traz vantagens para os pacientes em diversas especialidades, como Urologia, Cirurgia Bariátrica e Oncologia. No último dia 10, o São Carlos realizou a primeira cirurgia robótica do hospital, abrindo um novo capítulo na medicina da cidade.

