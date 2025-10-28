A experiência Verdejar: alunos exploram as Dunas da Sabiaguaba em imersão ambiental

Oficinas e plantio conectam estudantes à natureza e à sustentabilidade do bairro. / Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

Nas Dunas da Sabiaguaba, o aprendizado ganhou um cenário diferente. Alunos da rede pública de Fortaleza participaram de uma trilha promovida pelo projeto Verdejar Fortaleza, que transforma o contato com a natureza em uma oportunidade de aprender sobre o meio ambiente e o cuidado com a cidade. Entre dunas e a vegetação nativa, os estudantes conheceram de perto o bioma local, observaram espécies típicas da região e refletiram sobre o papel de cada um na preservação do território.

A atividade faz parte do concurso “Vamos Verdejar Fortaleza”, realizado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) e pela Universidade Aberta do Nordeste (Uane), com patrocínio da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). A iniciativa convida escolas públicas da Capital a desenvolverem projetos socioambientais em seus bairros, unindo teoria e prática em oficinas, plantios e aulas de campo.



Entre as oito instituições participantes está a Escola Municipal de Tempo Integral Professor Agerson Tabosa Pinto, no bairro Siqueira. A unidade desenvolve um projeto sobre a valorização das espécies nativas e o impacto da propagação do nim indiano, espécie exótica comum na região. Para o professor Samuel Paz, a participação no concurso amplia um trabalho já existente na escola.

“Temos uma tradição de trabalhar temas que dialogam com o movimento CTSA, promovendo uma reflexão que interliga ciência, tecnologia, sociedade e ambiente”, explica. Ele descreve a aula de campo como “extremamente enriquecedora”. “Percorremos uma trilha na Floresta das Dunas, na Sabiaguaba, onde os alunos tiveram a oportunidade de observar diversas espécies vegetais, analisar as características de alguns cactos e compreender, de forma mais concreta, a importância da preservação da natureza”, relata;

Segundo o professor, iniciativas como o Verdejar fortalecem o conceito de educação integral. “Nela, o território é currículo, um espaço educativo que deve estar integrado às ações pedagógicas. Conhecer o nosso território é compreender quem somos”, completa.

Entre os estudantes, a sensação foi de curiosidade e encantamento. “Foi uma experiência completamente diferente de todas, não só de aprendizado, mas também de descontração e conexão com a natureza”, conta Marcelly Victória, 14, aluna do 9º ano.



Para o colega Bernardo Viana, 14, a trilha trouxe uma nova percepção sobre o lugar onde vive. “Gostei de me conectar com a natureza de uma forma que nunca senti. Eu escalei as dunas de areia e fui até o mar para me molhar”, afirma.

Facilitador do projeto, o professor e ambientalista Carlos Augusto Lima destaca o impacto que o contato direto com o bioma tem nos jovens. “Os alunos têm muita expectativa, têm uma alegria natural deles por estar tendo essa oportunidade. É a prova de que esse mundo natural é uma espécie de casa para nós e que a gente cria uma série de camadas de distanciamento para com ele, mas na verdade ele é da nossa intimidade”, reflete.

Segundo ele, as atividades buscam despertar a consciência sobre os ecossistemas e o pertencimento ao território. “A gente tem um reconhecimento das árvores nativas, uma revalorização da nossa flora nativa e, principalmente, uma retomada do lugar. Só a gente conhecendo o lugar, se informando da existência daquele espaço, é que a gente vai conseguir protegê-lo”, afirma.



Oficinas e plantio: a semente do Verdejar

Antes da aula de campo, todas as escolas participam de oficinas sobre espécies nativas, impactos de plantas exóticas e cuidados ambientais no bairro e na cidade.

Selecionada pelo projeto, a Escola Municipal Creusa do Carmo Rocha, no bairro Granja Portugal, recebeu a atividade na última semana. Para a professora Antônia Araújo, a iniciativa é estratégica. “O bairro Granja Portugal tem uma população considerável e uma baixa cobertura vegetal e isso reflete também na escola cujas árvores foram removidas no passado. Quando o edital nos foi apresentado percebemos o seu potencial agregador à nossa realidade”.



Durante a oficina, os alunos participaram de palestra, realizaram o plantio de espécies nativas, definiram escalas de cuidados com as mudas e começaram a desenvolver a estratégia de comunicação para o plano socioambiental. “A parte que eu mais gostei, achei mais interessante, foi entender cada vegetação. Entender que não é somente uma vegetação que ocorre em Fortaleza, mas sim diversas vegetações. E entender um pouco do que a vegetação pode nos proporcionar”, conta Francisco Aldenor, 15.

Ele destaca a importância dos jovens se envolverem cada vez mais nas temáticas ambientais. “Pelos ocorridos que vem acontecendo no mundo e no Brasil, como as enchentes do Rio Grande do Sul, podemos ver que falar sobre o meio ambiente vai ter que ser uma pauta de extrema importância para a sociedade”, reflete.

