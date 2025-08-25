Vamos Verdejar Fortaleza: concurso seleciona escolas para desenvolvimento de ações socioambientais

Alunos e professores poderão criar projetos de recuperação de áreas verdes e reciclagem em suas comunidades / Crédito: Divulgação/Freepik

Você já imaginou transformar um espaço da sua escola ou do seu bairro em uma área verde cheia de vida? Ou quem sabe implantar um projeto de reciclagem de resíduos sólidos? Para fomentar iniciativas socioambientais em Fortaleza, estão abertas as inscrições do concurso “Vamos Verdejar Fortaleza”. Promovida pela pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com a Universidade Aberta do Nordeste (Uane), a iniciativa convida jovens a colocar a mão na terra, cultivar ideias e transformar a cidade em um lugar mais sustentável para todos. O concurso integra as ações do projeto Verdejar Fortaleza, que tem patrocínio da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

No total, serão selecionados oito projetos socioambientais desenvolvidos por escolas públicas de ensino fundamental II da cidade de Fortaleza. A iniciativa é voltada, preferencialmente, para alunos do oitavo e nono ano, e professores que tenham vontade de fazer a diferença. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site do projeto, até 15 de setembro. Os grupos selecionados participarão de oficinas práticas, atividades de plantio de mudas de árvores e aulas de campo em áreas verdes de Fortaleza com bioma preservado, com transporte garantido para até 40 alunos e professores por escola. Além disso, a jornada será registrada em vídeos especiais que vão mostrar como o cuidado com o meio ambiente começa na escola, mas impacta toda a comunidade.



Como participar

Para participar, os interessados devem elaborar um projeto de recuperação de uma área verde do bairro onde a escola está localizada. O Plano Socioambiental deve contar com descrição do problema, plano de ação, acompanhamento e impactos. Os grupos devem ser compostos por 20 a 40 alunos, não sendo necessário que pertençam à mesma turma. Além disso, a escola proponente deve indicar um professor para auxiliar nas atividades.



Entre os critérios de avaliação estão: discurso pertinente ao tema; uso de elementos que fortaleçam a justificativa do projeto e soluções criativas e plausíveis para a resolução dos problemas. O resultado será divulgado no dia 22 de setembro.



Verdejar Fortaleza

O projeto Verdejar Fortaleza convida estudantes, professores, gestores públicos, lideranças comunitárias e toda a população interessada a mergulhar em uma jornada de aprendizado, ação e cuidado com o meio ambiente. O projeto também oferta capacitação online, através do curso “Educação Ambiental para um Presente Sustentável”. A formação é gratuita, e visa aproximar sustentabilidade do cotidiano da população. Concurso Vamos Verdejar Fortaleza

Inscrições abertas até 15 de setembro: verdejarfortaleza.com.br